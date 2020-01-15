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15 января • обновлено в 18:27
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Экс-нардепа объявили в розыск: в чем обвиняют

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Бывшего народного депутата Дениса Дзензерского объявили в розыск по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Информация появилась в списке разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел. Его подозревают в недекларировании 4,7 миллиардов гривен финансовых обязательств.

Экс-депутата указали как лицо, которое "скрывается от органов досудебного расследования".

Дениса Дзензерского объявили в розыск

Дениса Дзензерского объявили в розыск

Денис Дзензерский / Facebook

Отмечается, что Дзензерский исчез из поля зрения правоохранительных органов 5 декабря 2019. Его обвиняют по ч.1 ст.366-1 (декларирование недостоверной информации). Также сообщается, что мера пресечения к Дзензерскому не применялась.

Министерство внутренних дел

Министерство внутренних дел

Дзензерский в перечне лиц, скрывающихся от органов власти

Напомним, Дзензерский занимал должность заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. В Раду прошел под №24 списка партии "Народный фронт", которую возглавляет экс-премьер Арсений Яценюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2018 года стало известно, что Дзензерский не внес в декларацию информацию об обязательствах по поручению по кредитам, общая задолженность по которым составляет более 280 миллионов долларов.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины Национальное антикоррупционное бюро Украины
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