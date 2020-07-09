Экс-нардеп после цитирования доктрины Путина отличился новым конфузом в КСУ

На заседании Конституционного суда по закону о функционировании украинского языка экс-нардеп 8-го созыва от "Оппозиционного блока" Александр Долженков попросил приобщить к рассмотрению ходатайство жителей несуществующих в Харьковской области сел.

Инцидент произошел во время заседания КСУ 9 июля. Так, он попросил суд приобщить обращение депутатов "Изюмского районного совета", в которую, в свою очередь, обратились, по его словам, жители двух сел Изюмского района Старая и Новая Некрасовка. Они якобы требуют вернуть в школы изучение русского языка, поскольку без этого их дети "не будут иметь полноценного развития".

В то же время один из приглашенных на заседание суда ученых, директор Института украинского языка Павел Гриценко отметил, что в Изюмском района Харьковщины нет таких сел, однако они есть в Измаильском районе Одесской области.

По словам Гриценко в селах Старая Некрасовка и Новая Некрасовка уже более 100 лет проживают староверы, которые еще в царской России поселились на юге Одесской области, и добавил, что точно знает, что никаких конфликтов на языковой почве в этом регионе и в тех населенных пунктах не было.

Отметим, судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко на заседании 7 июля заподозрил Долженкова в цитировании военной доктрины президента России Владимира Путина. Его возмутила формулировка "русскоязычное население" Украины.

Напомним, 25 апреля 2019 Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

16 июля 2019 он вступил в силу. Документ предусматривает обязательное использование украинского языка в публичном пространстве.

Также государственный язык должен использоваться в государственном и коммунальном секторах, в транспорте и заведениях общественного питания, на подписях и маркировке товаров и услуг, в медицинской и образовательной сферах, в театральных спектаклях и дубляже кино, на телевидении, в интернете и печатных СМИ.

В то же время действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время заседания представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский отметил, что в Украине должен быть принят отдельный закон, в котором будет прописано статус русского и других языков национальных меньшинств, проживающих на территории государства