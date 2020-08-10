Экс-министра Злочевского объявили в розыск
НАБУ и САП объявили в розыск бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского, которому ранее сообщили о подозрении в организации предоставления взятки руководителям антикоррупционных органов.
Об этом стало известно из данных, которые опубликованы в розыскных учетах Министерства внутренних дел Украины. Так, сообщается, что официально экс-министр исчез 1 февраля 2018 года.
Напомним, Ильяшенко пытался дать рекордную взятку в размере 6 млн долларов руководителю САП Назару Холодницкому и директору НАБУ Артему Сытнику за закрытие уголовного производства в отношении крупнейшей газодобывающей частной компании Украины Burisma, которой владел Николай Злочевский. Кроме него среди задержанных был директор по правовым вопросам Burisma Андрей Кича.
Заметим, что в тексте подозрения Злочевского, которое оказалось в распоряжении OBOZREVATEL, есть информация, что свидетельствует о коррупционности компании Burisma. Это должно привлечь особое внимание к экс-министру и его "подвигов" в составе преступной организации, которая занималась легализацией и отмыванием колоссальных средств
Как сообщал OBOZREVATEL:
НАБУ 12 июня задержало несколько человек во время передачи рекордной взятки. Его давали за закрытие уголовного дела против компании Burisma, которой владел бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.
В НАБУ и САП заявили, что до закрытия дела против Злочевского могут быть причастны работники Офиса генерального прокурора.
Офис генпрокурора начал служебное расследование в отношении своего сотрудника.
1 июля Злочевскому сообщено о подозрении в организации предоставления взятки руководителям САП и НАБУ.