Ряд направлений в Министерстве обороны требовали кардинальных изменений, что вызвало недовольство у других представителей военного руководства.

Об этом в интервью изданию LIGA.net рассказал бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметив, что его увольнение было политическим решением президента Владимира Зеленского.

"Разговор (с Зеленским, – Ред.), конечно же, был. Но передавать содержание – некорректно. Я могу сказать самое главное – это политическое решение. Президент имел на это право и реализовал его. Претензий ко мне с точки зрения моей работы, как она была организована, у него не было", – сказал Загороднюк.

Андрей Загороднюк Министерство обороны

Экс-министр объясняет, что его работа была направлена на радикальные изменения в ведомстве, но многим это не нравилось.

"По моему мнению, по многим направлениям должны были быть гораздо более радикальные решения и изменения. Ситуацию во многих сферах менять нужно было в корне. Допускаю, что моя позиция не нравились ряду представителей военного руководства, и они ее выражали", – говорит он.

"Я в первую очередь опирался на мнение военнослужащих с практичным боевым опытом, а также с международным опытом, с которыми общался постоянно. Это часто были военнослужащие разных званий, не только генералы. И не обязательно представители руководства. Я и моя команда были ориентированы на серьезные изменения и поэтому понимали, что будет чье-то недовольство", – отметил экс-министр.

Андрей Загороднюк Министерство обороны

Комментируя слухи о том, что на решение о его увольнении влиял глава ОП Андрей Ермак, Загороднюк четко определил, что решение было за президентом. Но он не исключает влияние главы ОП на позицию руководства страны по ряду вопросов.

"Какого-то конкретного влияния на работу министерства он не оказывал, во всяком случае напрямую. Он оказывал влияние вообще на позицию руководства страны по ряду вопросов. Но я могу точно сказать, что решение принимает президент", – заявил экс-министр.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении министром обороны Андрея Тарана. Его кандидатуру поддержали 285 народных депутатов.