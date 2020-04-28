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28 апреля • обновлено в 17:07
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Экс-министр обороны Загороднюк приоткрыл причину своего увольнения

1.5т
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Ряд направлений в Министерстве обороны требовали кардинальных изменений, что вызвало недовольство у других представителей военного руководства.

Об этом в интервью изданию LIGA.net рассказал бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметив, что его увольнение было политическим решением президента Владимира Зеленского.

"Разговор (с Зеленским, – Ред.), конечно же, был. Но передавать содержание – некорректно. Я могу сказать самое главное – это политическое решение. Президент имел на это право и реализовал его. Претензий ко мне с точки зрения моей работы, как она была организована, у него не было", – сказал Загороднюк.

Андрей Загороднюк

Андрей Загороднюк

Министерство обороны

Экс-министр объясняет, что его работа была направлена на радикальные изменения в ведомстве, но многим это не нравилось.

"По моему мнению, по многим направлениям должны были быть гораздо более радикальные решения и изменения. Ситуацию во многих сферах менять нужно было в корне. Допускаю, что моя позиция не нравились ряду представителей военного руководства, и они ее выражали", – говорит он.

"Я в первую очередь опирался на мнение военнослужащих с практичным боевым опытом, а также с международным опытом, с которыми общался постоянно. Это часто были военнослужащие разных званий, не только генералы. И не обязательно представители руководства. Я и моя команда были ориентированы на серьезные изменения и поэтому понимали, что будет чье-то недовольство", – отметил экс-министр.

Андрей Загороднюк

Андрей Загороднюк

Министерство обороны

Комментируя слухи о том, что на решение о его увольнении влиял глава ОП Андрей Ермак, Загороднюк четко определил, что решение было за президентом. Но он не исключает влияние главы ОП на позицию руководства страны по ряду вопросов.

"Какого-то конкретного влияния на работу министерства он не оказывал, во всяком случае напрямую. Он оказывал влияние вообще на позицию руководства страны по ряду вопросов. Но я могу точно сказать, что решение принимает президент", – заявил экс-министр.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении министром обороны Андрея Тарана. Его кандидатуру поддержали 285 народных депутатов.

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Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
Тег
Министерство обороны Украины
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