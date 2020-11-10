Экс-министр обороны Украины рассказал, для чего России нужен Крым

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что аннексированный Крым нужен России, чтобы господствовать в Черноморском регионе и далеко за его пределами.

Как сообщают "Крым.Реалии" об этом он заявил во время обсуждения украинскими и американскими политиками, дипломатами и военными аналитиками милитаризации полуострова и ситуации в Черноморском регионе.

"Россия пытается доминировать в регионе. Мы четко видим ситуацию в Беларуси, ситуацию в Грузии, видим ситуацию в Черном море, где Россия использует Крым как платформу для экспансии в Атлантике и на Ближнем Востоке – и до сих пор достаточно успешно", – указал Загороднюк.

По его словам, Россия увеличивает флот и наращивает вооруженные силы внутри Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что ключевой угрозой для Черноморского региона является милитаризация Россией Крыма.