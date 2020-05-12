Экс-"король контрабанды" Павлюк возглавил кампанию "Слуги народа" на следующих выборах – СМИ

Антон Малиновский Политика 16:40, 12.05.2020 Обновлено: 16:57, 12.05.2020

Неофициальным руководителем избирательной кампании "Слуги народа" на местных выборах стал Илья Павлюк, которого в СМИ называют "королем контрабанды". Также он курирует старых представители "Зе! Команды", которые работали в регионах на предыдущих выборах.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на свои источники. По информации издания, Павлюка называют теневым руководителем нынешней избирательной кампании команды Зеленского. Источник утверждает, что ему даже предлагали официальную должность, но тот отказался.

"Илья не является каким-то приходящим, он полноценный член команды. Вова даже предлагал ему как-то формализоваться, но он сказал, что в тени ему будет удобнее", – заявил источник.

Илья Павлюк

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Илья Павлюк имеет влияние на часть народных депутатов от "Слуги народа". А во времена правления сбежавшего экс-президента Виктора Януковича СМИ называли Павлюка "решалой на таможне", "посредником в таможенных вопросах" и даже "королем контрабанды" в западном регионе.

Комментировать
Политика

Смотрите также

В Крыму боксеры запустили портрет Сталина: всплыла биография "патриота"-организатора акции

Названо имя российского посла, который привез яд для убийства мэра Праги

Во власти оказались дилетанты, Офис президента должен отчитаться за каждую потраченную копейку – бизнесмен Давиденко

"Денег больше нет": Саакашвили заявил о катастрофических последствиях карантина в Украине

Карантин в Украине продолжат после 22 мая: Шмыгаль анонсировал новый этап