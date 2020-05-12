Экс-"король контрабанды" Павлюк возглавил кампанию "Слуги народа" на следующих выборах – СМИ

Неофициальным руководителем избирательной кампании "Слуги народа" на местных выборах стал Илья Павлюк, которого в СМИ называют "королем контрабанды". Также он курирует старых представители "Зе! Команды", которые работали в регионах на предыдущих выборах.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на свои источники. По информации издания, Павлюка называют теневым руководителем нынешней избирательной кампании команды Зеленского. Источник утверждает, что ему даже предлагали официальную должность, но тот отказался.

"Илья не является каким-то приходящим, он полноценный член команды. Вова даже предлагал ему как-то формализоваться, но он сказал, что в тени ему будет удобнее", – заявил источник.

Илья Павлюк

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Илья Павлюк имеет влияние на часть народных депутатов от "Слуги народа". А во времена правления сбежавшего экс-президента Виктора Януковича СМИ называли Павлюка "решалой на таможне", "посредником в таможенных вопросах" и даже "королем контрабанды" в западном регионе.

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