Экс-командующий ВМС Украины назвал условие деоккупации Крыма

Освобождение Крыма от временной российской оккупации станет возможным тогда, когда действия Украины и всех ее партнеров будут слаженными и решительными.

Об этом заявил бывший командующий ВМС Украины Игорь Воронченко на Львовском форуме по безопасности, пишет "Цензор.НЕТ". Адмирал полагает, что наша страна до сих пор не выработала четкую стратегию по возвращению полуострова.

"За шесть с половиной лет так и не создали ее. Но я уверен, что будет проведен анализ для обнаружения слабых сторон Российской Федерации. Без Крыма "властелина в Кремле" уже не будет. Без Крыма не будет опасности (действий России. – Ред.) в Сирии, Северной Африке и на Ближнем Востоке", – отметил Воронченко.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что все друзья Украины должны отказаться от расхождений во мнениях и следовать единой позиции по отношению к стране-агрессору.

"То снимаем санкции, то не снимаем, то строим второй "Северный поток", то не строим". Россию должны признать агрессором", – убежден экс-командующий ВМС.

Также Воронченко объяснил, чем Крым на самом деле является для России. По его словам, полуостров помогает оккупантам расширять свое влияние в регионах Черного и Средиземноморском морей.

"У них амбициозные планы. Слава Богу, что в эти планы вмешалась пандемия и ресурсное обеспечение у них было на 49%. Но наступит время, когда будут построены четыре корвета, четыре МРК и шесть патрульных катеров", – предупредил Воронченко.

Он объяснил, что патрульные катера позволят обеспечить России свою экономическую зону в регионе. Что касается корветов, то они будут выполнять функцию своеобразного "сирийского экспресса". В свою очередь, ракетные корабли необходимы агрессорам для возможности нанести удар в любой точке указанных регионов.

Подытоживая, Воронченко сделал вывод, что все перечисленное подтверждает, что Россия пытается продолжить ползущую оккупацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что вопрос водоснабжения аннексированного Россией Крыма для украинского правительства является едва ли не единственным рычагом давления на страну-агрессора в вопросе деоккупации этого региона.