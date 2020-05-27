"Какой-то карлик!" Экс-канцлер Германии Шредер оскорбил посла Украины

Бывший канцлер Германии и председатель совета директоров компании "Роснефть", лоббист Кремля Герхард Шредер завел подкаст и в первом выпуске оскорбил посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Об этом говорится в публикации украинской службы Deutsche Welle. Во время подкаста, Шредер резко высказался об украинском после, который критиковал его раньше, назвав дипломата "карликом".

"Не стоит донимать друг друга санкциями. Я пытался сказать, что это справедливо и по отношению к России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?" – спросил Шредер.

На это его бывший пресс-секретарь Бела Анда, которая также участвовала в подкасте сказала: "Посол, да",

"Да, да, какой-то карлик из Украины, какие-то критические... Это никого не интересует, даже в Германии", – сказал Шредер, при этом не произнося имени украинского посла Андрея Мельника.

Как пишет издание, повод для выпада Шредера – интервью Мельника берлинской газете Tagesspiegel в начале мая, в котором украинский дипломат подверг критике призывы экс-канцлера к снятию санкций с России, введенных за ее действия против Украины.

В немецких СМИ в целом положительно восприняли новый проект Шредера, однако слово "карлик" об украинском после, как пишет издание, некоторых обозревателей неприятно удивило.

По информации издания, леволиберальная газета Süddeutsche Zeitung из Мюнхена полушутя написала, что это слово – единственное место в подкасте, которое дает повод усомниться в словах ведущего Анды о том, что во время записи беседы в адвокатской конторе экс-канцлера в Ганновере употребляют только воду и кофе. "Нельзя быть полностью уверенным, что так было до конца записи", – иронизирует газета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Посол Украины в Германии Андрей Мельник поспорил с Шредером о том, что Крым вернется в Украину еще при его жизни.

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