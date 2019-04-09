Экс-кандидат в президенты устроил драку в студии известного канала

Председатель Социалистической партии Илья Кива устроил драку с бывшим главой Киевской облгосадминистрации Александром Горганом.

Инцидент произошел после эфира ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина". Об этом сообщил в Facebook народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

По его словам, экс-кандидат в президенты набросился с кулаками на своего оппонента. В комментариях Мосийчук заявил, что в драке "победил" Кива. "Потому что Горган терпел и не реагировал, а так делайте выводы", — написал нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кива устроил драку в эфире ток-шоу на телеканале NEWSONE из-за слов политолога о том, что люди без Томоса и без украинского языка "вырастут млекопитающими, а людьми не станут".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!