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Экс-кандидат в президенты устроил драку в студии известного канала

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Председатель Социалистической партии Илья Кива устроил драку с бывшим главой Киевской облгосадминистрации Александром Горганом.

Инцидент произошел после эфира ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина". Об этом сообщил в Facebook народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

По его словам, экс-кандидат в президенты набросился с кулаками на своего оппонента. В комментариях Мосийчук заявил, что в драке "победил" Кива. "Потому что Горган терпел и не реагировал, а так делайте выводы", — написал нардеп.

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Экс-кандидат в президенты устроил драку в студии известного канала

Экс-кандидат в президенты устроил драку в студии известного канала
Экс-кандидат в президенты устроил драку в студии известного канала

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кива устроил драку в эфире ток-шоу на телеканале NEWSONE из-за слов политолога о том, что люди без Томоса и без украинского языка "вырастут млекопитающими, а людьми не станут".

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Персоны
Илья КиваАлександр Горган
Место
Украина
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