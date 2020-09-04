Экс-глава Днепропетровской ОГА Резниченко вошел в "Пропозицію"

Сегодня в Киеве проходит съезд политической партии "Пропозиція", в котором принимают участие сторонники политической партии со всей страны. На съезде присутствует и городской голова Днепра Борис Филатов. В завершении своего выступления он с гордостью представил главу Днепропетровской областной организации "Пропозиції" Валентина Резниченко. Об этом мэр написал на своей странице в Фейсбук, передает корреспондент "Наше Місто".

Чуть больше года тому назад Президент Зеленский уволил самого успешного губернатора в Украине.

Ни члена партии БПП, ни депутата от этой политической силы, ни даже человека Петра Алексеевича, а просто эффективного менеджера, который несколько лет подряд показывал лучшие результаты по стране.Тогда я публично написал следующие слова: "На увольнение Валентина Резниченко. Друг мой, ты пришёл в ДнепрОГА нам на смену. Я знаю, как тебе было тяжко. Тяжелее, чем всем другим губернаторам вместе взятым. Ты нашел общий язык со всеми. Не истерил, не интриговал, не делал пакости, не злоупотреблял властью, не сталкивал людей лбами. Просто честно работал.

Мы начинали с тобой с холодной неприязни, а потом стали настоящими друзьями. В отличие от подавляющего большинства политиков — ты просто порядочный человек. Валя, я благодарен Господу Богу, что он дал мне возможность встретить тебя на своём жизненном пути. Знай, что я всегда буду рядом" (с) 28 июня 2019 года.

Прошёл год. "Новые лица", так красиво обещавшие нам чистые стандарты политики и тут же увольнявшие профессионалов, лишь потому, что те якобы были "петиными людьми", по итогу разрушили всю систему госуправления, повсеместно назначили по всей стране кумовьев, ноунеймов и бездарей, выдвинули в мэры Днепра действующего депутата (!) от БПП, а в депутаты — ставленников олигархов (!!) и мафиози (!!!). Чудны дела твои, Господи…

А Валя… Валя снова рядом. Со мной. Сегодня Валентин Михайлович Резниченко первый раз в жизни вступил в политическую партию. Партию "Пропозиция". Прямо на съезде. И любезно возглавил Днепропетровскую областную организацию и наш список в облсовет. … Вместе, по крупицам, мы соберём по всей нашей многострадальной стране лучших людей. Которые не истерят, не интригуют, не делают пакости, не злоупотребляют властью, не сталкивают людей лбами. А просто честно работают. … Потому, что Украина устала от популистов и бездельников", — написал мэр.

Съезд можно посмотреть по ссылке.