ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Экс-главе администрации Януковича разрешили участвовать в выборах: решение суда

291Читать материал на украинском

Верховный суд Украины отменил решение ЦИК о запрете в регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду экс-главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Юрий Сухов.

"Адвокатское объединение отстояло в Кассационном административном суде при Верховном суде гарантированное Конституцией и законами Украины гражданину Украины Клюеву право на участие в избирательном процессе", – сказано в сообщении.

Новости
ЦИК не пустила на выборы в Раду кандидата Вакарчука

Юрист подчеркнул, что решение Верховного суда является окончательным.

"Суд не согласился с ЦИК и отменил, как по мне, сепаратистское и конъюнктурное его решение об отказе в регистрации Клюева А.П., постоянно проживающего на территории Украины в г.Донецке, кандидатом в народные депутаты Украины от Либеральной партии Украины в одномандатном избирательном округе №46 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года", – рассказал адвокат.

Виктор Янукович

Виктор Янукович

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня Андрей Клюев подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации на внеочередных выборах в Верховную Раду.

23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты Клюеву, который выдвигался от "Либеральной партии Украины".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Андрей Клюев
Место
Украина
Теги
ЦИКВерховный суд Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
3
Смешно
3
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Это - капец! Что дальше? Объявить сепаратистов - героями!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel