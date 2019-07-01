Экс-главе администрации Януковича разрешили участвовать в выборах: решение суда

Верховный суд Украины отменил решение ЦИК о запрете в регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду экс-главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Юрий Сухов.

"Адвокатское объединение отстояло в Кассационном административном суде при Верховном суде гарантированное Конституцией и законами Украины гражданину Украины Клюеву право на участие в избирательном процессе", – сказано в сообщении.

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Юрист подчеркнул, что решение Верховного суда является окончательным.

"Суд не согласился с ЦИК и отменил, как по мне, сепаратистское и конъюнктурное его решение об отказе в регистрации Клюева А.П., постоянно проживающего на территории Украины в г.Донецке, кандидатом в народные депутаты Украины от Либеральной партии Украины в одномандатном избирательном округе №46 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года", – рассказал адвокат.

Виктор Янукович

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня Андрей Клюев подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации на внеочередных выборах в Верховную Раду.

23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты Клюеву, который выдвигался от "Либеральной партии Украины".

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