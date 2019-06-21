Экс-глава АП времен Януковича собрался в Раду

Бывший глава Администрации президента Андрей Клюев подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Документы он подал от Либерально-демократической партии, но сделал это не лично — бумаги принес представитель политсилы, сообщил theБабелю источник в ЦИК.

Комиссия пока не приняла решение относительно регистрации, документы находятся на рассмотрении.

Клюев просит зарегистрировать его кандидатом по 46-му избирательному округу в Донецкой области, который охватывает города Бахмут (ранее — Артемовск), Лиман и часть Бахмутского района. Всего в округе 163 избирательных участка, там проживают около 150 тыс. избирателей.

Андрей Клюев Телеканал 24

Кроме Ключева, по округу № 46 в ЦИК подали документы еще четыре кандидата: действующий нардеп от "Народного фронта", самовыдвиженец Константин Матейченко, Федор Христенко ("Оппозиционная платформа — За життя"), директор "Донецкой железной дороги", самовыдвиженец Сергей Бугаев, пенсионер и самовыдвиженец Александр Шинкаренко.

Во время президентства Виктора Януковича Клюев был первым вице-премьером, секретарем СНБО и главой Администрации президента.

В Украине он находится под следствием. Его подозревают в завладении с мая 2010 по апрель 2011 года государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах.

Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить специальное досудебное расследование в отношении Клюева. По информации СБУ, с 2014 года он живет в Московской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2017 года стало известно, что Интерпол снял с розыска большинство людей из окружения беглого экс-президента Виктора Януковича, против которых в Украине возбужден ряд уголовных производств.

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