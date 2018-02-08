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Экс-генпрокурор Украины Ярема вступил в БПП

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Бывший генеральный прокурор Украины Виталий Ярема вступил в политическую партию Блок Петра Порошенко "Солидарность" и сразу был избран заместителем киевской областной территориальной организации по политическо-правовой работе.

Об этом сообщается на сайте политической силы.

Киевская облорганизация партии 7 февраля провела конференцию, на которой обновила руководящий состав.

"Участники конференции приняли в ряды партии Виталия Ярему и избрали его заместителем председателя Киевской территориальной организации партии", - написано в сообщении.

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В Киевской области партийную ячейку возглавляет депутат Игорь Кононенко.

Напомним, Ярема занимал должность генпрокурора с 19 июня 2014 года до 10 февраля 2015 года - он подал в отставку.

Виталий Ярема

kyiv-oblast.solydarnist.org

Как писал "Обозреватель", НАБУ взялось за нардепа из БПП и начало досудебное расследование в уголовном производстве.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Ярема
Место
УкраинаКиев
Объект
БПП
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