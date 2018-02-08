Экс-генпрокурор Украины Ярема вступил в БПП

Бывший генеральный прокурор Украины Виталий Ярема вступил в политическую партию Блок Петра Порошенко "Солидарность" и сразу был избран заместителем киевской областной территориальной организации по политическо-правовой работе.
Об этом сообщается на сайте политической силы.
Киевская облорганизация партии 7 февраля провела конференцию, на которой обновила руководящий состав.
"Участники конференции приняли в ряды партии Виталия Ярему и избрали его заместителем председателя Киевской территориальной организации партии", - написано в сообщении.
В Киевской области партийную ячейку возглавляет депутат Игорь Кононенко.
Напомним, Ярема занимал должность генпрокурора с 19 июня 2014 года до 10 февраля 2015 года - он подал в отставку.
Виталий Ярема
kyiv-oblast.solydarnist.org
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