Кремль очень сильно заинтересован закончить войну на Донбассе уже в этом году.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал экс-депутат Госдумы, бежавший из России, Илья Пономарев. Он напомнил о визите замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин, где он встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Меркель в личной беседе с Козаком хотела понять, где та точка компромисса, на которую готова пойти Москва. Одно дело, что публично они будут продолжать твердить "Минские соглашения", но должна же быть какая-то неформальная точка для компромисса. Ее надо было бы услышать, и это была основная задача встречи с Козаком", – отметил Пономарев.

Пономарев рассказал, как Зеленский может договориться с Путиным

По его словам, Москва будет требовать амнистию для террористов и статус русского языка на Донбассе.

"Это то, что компромиссу вряд ли подлежит. Зато то, что подлежит, это определение, что такое особый статус. И самый дискутабельный вопрос – это вопрос о порядке перехода к Украине контроля границы", – добавил экс-депутат Госдумы.

Он подчеркнул, что основной фактор, который толкает Кремль к договоренностям – это усталость российских элит от международных санкций.

"Путину все время свое же окружение говорит, что для экономического развития и нормального существования страны нужно иметь нормальные отношения с Западом. Без этого невозможно привлекать инвестиции, брать кредиты. Еще и этот дамоклов меч, который персонально постоянно висит над всеми элитами. Вот поэтому Путина все время двигают договориться о чем-то", – заявил Пономарев.

По его информации, дедлайном было 9 мая, праздник 75-летия Победы, когда все должны были приехать в Москву, но поскольку этого не случилось, срок сдвинулся на 3 сентября.

"До этого момента Путину важно продемонстрировать миру, что мы тут договорились, с Украиной все нормально, война прекращается и давайте снимать с нас санкции. Думаю, Путин мыслит приблизительно так", – констатировал экс-депутат Госдумы.

Он считает, что теперь первоочередная задача для президента Украины Владимира Зеленского – не упустить это окно возможностей и добиться мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Козак 13 мая прилетел в Берлин на переговоры с советниками Ангелы Меркель. Главной темой было обсуждение урегулирования конфликта на Донбассе. При этом на встречу не пригласили представителей Франции и Украины, которые также входят в нормандскую четверку.