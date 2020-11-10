Находившийся в розыске экс-чиновник Януковича стал депутатом Закарпатского облсовета

Бывший глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив прошел от ОПЗЖ в Закарпатский областной совет.

Об этом сообщили на сайте ЦИК. На шестом избирательном округе Закарпатья в Хустском районе за Каськива проголосовал 481 избиратель.

Сообщается, что Каськив является гражданином Украины, родился 01.12.1973 г., образование высшее, беспартийный, частный предприниматель, место жительства – город Киев.

Напомним, Владислав Каськив в марте 2016 года был объявлен в розыск по делу о хищении 7,5 миллионов гривен.18 августа 2016 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Каськива задержали в Панаме.

Позже стало известно, что беглый экс-чиновник был задержан при попытке въехать на территорию Коста-Рики. Сам Каськив заявил, что его никто не арестовывал. Позже Луценко заявил, что Каськива повторно задержали в Панаме.

В марте 2017 года Панама отказала Каськиву в предоставлении политического убежища.

Каськива экстрадировали в Украину из Панамы, однако суд отпустил экс-чиновника под залог. Сам Каськив заявил, что вернулся в Украину добровольно. 13 декабря 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил выезд за границу скандальному экс-главе Госинвестпроекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, в Украине состоялись выборы мэров городов, глав поселковых и сельских советов, а также депутатов в местные органы власти всех уровней. Впервые в истории независимости выборы были организованы на новой территориальной основе: граждане голосовали за представителей новосозданных общин.