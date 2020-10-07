Экологией политики привлекают к себе внимание, но не решают проблемы, – эксперт

Предвыборными обещаниями политики не предлагают конкретных решений экологических проблем в стране, поэтому ситуация в стране не станет лучше.

Так, по мнению директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, вспоминая об экопроблемах в стране политики пытаются привлечь к себе внимание, передает УНИАН.

"Конечно же, если политики поднимают экологическую тематику, то к ним интереса больше, чем к другим партиям. Экология – это один из способов привлечь внимание к себе. Но только когда политики будут использовать тему экологии с конкретными решениями, только тогда будет реальная польза для людей. Но легче всего забыть за эту тему и заниматься политическим популизмом", – сказал он.

По мнению Небоженко, тему экологии активно используют в промышленных регионах перед выборами, поскольку это очень чувствительная для граждан тема, связанная со здоровьем и будущим. Но партии не дают конкретных решений таких проблем.

"Наши субъекты политики и наши партии во время избирательной кампании пытаются эксплуатировать тему экологии, но не дают конкретных профессиональных решений. Вот это болезнь наших партий", – сказал он.

Вместе с тем, Небоженко считает, что экологическая тема все же не стала предметом серьезной работы у политиков, не смотря на манипуляции на тему защиты окружающей среды.

"Я считаю, что экологическая тематика не смогла себя утвердить в общеполитическом шуме, где все говорят, что они могут решить проблемы окружающей среды и они ответственны за это. Экология – слишком тонкая вещь, на которую Запад потратил двадцать лет политической культуры, и это при том, что качество экологии у них гораздо выше, чем в Украине. Пока я не вижу серьезных разговоров на экологическую тему", – подчеркнул социолог.