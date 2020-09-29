'Экологическая альтернатива' в полной мере соблюла гендерную квоту

Список кандидатов от партии "Экологическая альтернатива" на 51% состоит из женщин.

Об этом рассказали на странице политсилы в Facebook. В сообщении сказано, что "Экологическая альтернатива" – единственная партия, которая в полной мере соблюла гендерную квоту.

"Воу-воу! Мы несколько раз все проверили и это абсолютно точная цифра: список кандидатов от партии Экологическая Альтернатива на 51% состоит из женщин! Можете проверить, ведь наши списки открыты. Так что мы одни из тех, кто в полной мере придерживался гендерной квоты . Надеемся, что женщин в политике будет становиться все больше, и не в последнюю очередь – нашими усилиями", – отметили в партии.

Вместе с тем, в "Экологической альтернативе" отметили, что все члены партии – активные и неравнодушные люди.

"Гордимся своей великолепной командой, ибо независимо от пола и возраста, все 100% наших кандидатов – активные и неравнодушные люди. Поддержи "Экологическую альтернативу", это больше чем политика, это – личное", – сказано в сообщении.