Экологи-манипуляторы препятствуют развитию "зеленой" энергетики, заявление

В последнее время спекуляции на темах экологии стали все более частым явлением, заявил в комментарии OBOZREVATEL глава Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

Глава ассоциации привел пример манипуляции на строительстве ветроэлектростанции.

"Сейчас на всех ветроэлектростанциях установлено специальное оборудование, которое в круглосуточном режиме определяет, какие птицы летают, на какой высоте, и так далее. Мы приглашаем экологов проводить свои исследования", – сказал Конеченков.

Ветрогенераторы, иллюстрация Slark Energy

Однако, несмотря на широкое использование ветряной энергетики в странах ЕС, среди общественных экологических организаций есть много тех, кто распространяют фейки: "Есть компании, которые манипулируют информацией, показывают фейки о гибели тысяч птиц", – констатировал Конеченков.

"Девелоперы, которые хотят ее (ветряную электростанцию - Ред.) построить, обращаются к ученым – в Институт зоологии, в орнитологические лаборатории. Заказывают исследования, готовят соответствующий отчет, в соответствии с установленным регламентом, подают его в Минприроды. Минприроды подает положительный вывод, на основании которого девелопер получает разрешение на строительство. И тут на горизонте появляются общественные экологические организации, которые заявляют, что всё неправильно проведено. Они начинают подавать в суд заявления против решения Минприроды".

По его словам, это явление никак не связано с предвыборной кампанией. Вместе с тем, он заметил: "Я не испытываю оптимизма по поводу того, что новый состав Верховной Рады будет уделять большое внимание вопросам экологии и, в частности, "зеленой" энергетики", – сказал Конеченков.

Как писал OBOZREVATEL, ранее экологи потребовали ввести обязательный экологический мониторинг и рассказали об опасной ситуации, сложившейся в Украине с контролем качества пищевых продуктов.

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