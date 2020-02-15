Эклеры, свой канал и новая идеология: как прошел съезд "Слуги народа" в Киеве. Фото

В субботу в киевском КВЦ "Парковый" прошел съезд партии "Слуга народа". На нем 15-16 февраля перезапустили Высший совет, обсудили идеологию и местные выборы, а также внесли изменения в устав.
OBOZREVATEL следил за самыми главными подробностями мероприятия.
13:34 - съезд "Слуги народа" в Киеве завершился. Участники отправились на празничный закрытый фуршет.
Съезд "Слуги народа" в Киеве
12:51 - на съезде партии "Слуга народа" увеличили состав Высшего совета с пяти до восьми человек и переизбрали его состав. Каждый из восьми членов отвечать за различные направления работы. В него теперь входят такие народные депутаты:
Евгения Кравчук,
Александр Качура,
Анатолий Остапенко,
Артем Культенко,
Ольга Коваль,
Роман Грищук,
Вадим Галайчук,
Сергей Кострийчук.
Съезд "Слуги народа" в Киеве
Съезд "Слуги народа" в Киеве
12:44 - партия "Слуга народа" в марте собирается запустить свой интернет-канал "Слуга-ТВ". Студию разместят в КВЦ "Парковый", сообщает LB. На канале будут отвечать на вопросы журналистов и представителей региональной власти. В него вложат деньги, которые партия получила из бюджета.
Съезд "Слуги народа" в Киеве
12:30 - съезд начался с обучения глав и депутатов объединенных территориальных громад, которых избрали в декабре. На тренинги были приглашены 470 депутатов местных советов и 24 председателя ОТГ, но приехали чуть больше 100 человек.
Съезд "Слуги народа" в Киеве
Съезд "Слуги народа" в Киеве
12:00 - заместителя Офиса президента Украины Сергея Трофимова засняли с рюкзаком от люксового бренда Louis Vuitton. Стоимость таких рюкзаков на официальном сайте бренда составляет 1990 тысячи евро (почти 53 тысячи гривен).
09:30 - перед основной частью мероприятия в офисе организовали фуршет. Участникам и журналистам предложили позавтракать пирожными, пирожками и бутербродами.
Съезд "Слуги народа" в Киеве
Съезд "Слуги народа" в Киеве
09:20 - офис "Слуги народа" в Киеве, где проходит съезд, вмещает примерно 100 человек, а каждый день там работают несколько десятков людей. В нем есть специальные комнаты как для индивидуальной, так и для групповой работы.
Офис "Слуги народа" в Киеве
Офис "Слуги народа" в Киеве
Офис "Слуги народа" в Киеве
Офис "Слуги народа" в Киеве
Офис "Слуги народа" в Киеве
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