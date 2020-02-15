Эклеры, свой канал и новая идеология: как прошел съезд "Слуги народа" в Киеве. Фото

В субботу в киевском КВЦ "Парковый" прошел съезд партии "Слуга народа". На нем 15-16 февраля перезапустили Высший совет, обсудили идеологию и местные выборы, а также внесли изменения в устав.

OBOZREVATEL следил за самыми главными подробностями мероприятия.

13:34 - съезд "Слуги народа" в Киеве завершился. Участники отправились на празничный закрытый фуршет.

Съезд "Слуги народа" в Киеве

12:51 - на съезде партии "Слуга народа" увеличили состав Высшего совета с пяти до восьми человек и переизбрали его состав. Каждый из восьми членов отвечать за различные направления работы. В него теперь входят такие народные депутаты:

Евгения Кравчук,

Александр Качура,

Анатолий Остапенко,

Артем Культенко,

Ольга Коваль,

Роман Грищук,

Вадим Галайчук,

Сергей Кострийчук.

Съезд "Слуги народа" в Киеве

Съезд "Слуги народа" в Киеве

12:44 - партия "Слуга народа" в марте собирается запустить свой интернет-канал "Слуга-ТВ". Студию разместят в КВЦ "Парковый", сообщает LB. На канале будут отвечать на вопросы журналистов и представителей региональной власти. В него вложат деньги, которые партия получила из бюджета.

Съезд "Слуги народа" в Киеве

12:30 - съезд начался с обучения глав и депутатов объединенных территориальных громад, которых избрали в декабре. На тренинги были приглашены 470 депутатов местных советов и 24 председателя ОТГ, но приехали чуть больше 100 человек.

Съезд "Слуги народа" в Киеве

Съезд "Слуги народа" в Киеве

12:00 - заместителя Офиса президента Украины Сергея Трофимова засняли с рюкзаком от люксового бренда Louis Vuitton. Стоимость таких рюкзаков на официальном сайте бренда составляет 1990 тысячи евро (почти 53 тысячи гривен).

09:30 - перед основной частью мероприятия в офисе организовали фуршет. Участникам и журналистам предложили позавтракать пирожными, пирожками и бутербродами.

Съезд "Слуги народа" в Киеве

Съезд "Слуги народа" в Киеве

09:20 - офис "Слуги народа" в Киеве, где проходит съезд, вмещает примерно 100 человек, а каждый день там работают несколько десятков людей. В нем есть специальные комнаты как для индивидуальной, так и для групповой работы.

Офис "Слуги народа" в Киеве

Офис "Слуги народа" в Киеве

Офис "Слуги народа" в Киеве

Офис "Слуги народа" в Киеве

Офис "Слуги народа" в Киеве

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