Екатерина Глимбовская: успешные граждане – залог успешного города

Мария Шевчук Политика 17:30, 15.10.2020

Молодая, привлекательная, современная, умная, профессиональная, кандидат от ВО "Батьківщина" по Киеву Екатерина Глимбовская абсолютно соответствует динамичному и меняющемся времени, в котором мы живем.

Первый номер в списке партии по 11 избирательному округу столицы – Святошинскому району – воспитывает троих детей и работает в успешной девелоперской компании. Чем Екатерина может быть полезна Киеву и киевлянам, ее мысли по актуальным проблемам столицы – в этом содержательном интервью.

– Следили ли Вы за тем, как работал Киевсовет последние 5 лет? Какие у Вас замечания и комплименты в адрес горсовета последнего созыва? Какие решения резонируют с Вашими взглядами?

– Нынешний горсовет, сформированный в 2015 году, так же, как нынешняя Верховная Рада, фактически имел свое монобильшинство. Его составила "Солидарность", насчитывавшая 52 депутата и "Єдність" Александра Омельченко, которая изначально зашла как сателлит партии власти. В таких условиях все решения принимались без проблем, не коллегиально и фактически без обсуждения с общественностью. Таким образом сформированные комиссии работали не на киевлян, а на бизнес-круги, связанные с предыдущей властью. И как следствие, колоссальные проблемы города с логистикой, парковкой, мусором, ремонтом фасадных зданий, благоустоем, дефицитом детских садов и скверов, обслуживанием домов и т. п. По сути киевский горсовет за редким исключением занимался в основном бизнес-вопросами, вместо того, чтобы заниматься благосостоянием киевлян. Это, конечно, не отменяет позитива, который тоже был, но этот горсовет уже не соответствует новым запросам общества.

Чем запомнится, по Вашему мнению, Виталий Кличко как мэр украинской столицы?

– Какими бы ни были успехи или мэрские недостатки Виталия Владимировича, в сознании народа он все равно чемпион. Киевлянам нравится Кличко, его мировая слава и упрямый характер. Они готовы ему простить все дискомфорты и проблемы и дать еще один шанс. Хотя по моему мнению, мэр должен быть прежде всего крепким хозяйственником, а уже потом харизматичным человеком.

Чем кандидат от "Батьківщини" сильнее действующего мэра Киева?

– Алексей Кучеренко не имеет чемпионских поясов и всемирной славы, но он обладает гораздо более важными прелестями как для мэра столицы. Прежде всего он опытный и глубокий хозяйственник, за спиной которого министерская профильная должность и полное понимание, как работает мегаполис. Во-вторых, за спиной Кучеренко мощная команда, готовая решать самые сложные государственные задачи, как в области экономики, так и по администрированию столицы. Такой команды нет не только у Кличко, ее нет ни у кого из наших оппонентов.

Мусор сейчас это проклятие украинских городов. Вспомним, например, коллапс во Львове. Каждые выборы кандитаты самых разных уровней обещают построить мусороперерабатывающие заводы и поставить контейнеры для различных типов мусора. Что обещаете Вы?

– Я являюсь частью, как уже говорила ранее, очень профессиональной команды, где все проблемы решаются комплексно, а не стихийно, как все в нашем городе. Современные технологии позволяют делать с мусором просто фантастические вещи. Правда, эти технологии не дешевые, но они очень экологичны. Представьте, что четверть всего тепла в Киеве может производить один современный мусороперерабатывающий завод. Это экономически привлекательно и социально выгодно. Отсутствие такого завода, или заводов, в столице это вопрос или недальновидности киевской власти, или банальной коррумпированности, ведь говорят, что японцы и корейцы давно бы построили подобное предприятие, если бы не взятки, которые им предложили заплатить решалы-посредники. Однако, я могу вам обещать, что команда "Батьківщини", если будет принимать непосредственное участие в управлении столицей, решит этот актуальный вопрос.

По общественному пространству и зонам отдыха для киевлян и святошинцев, Ваши планы?

– Вопросы создания общественного пространства это важнейшие вопросы развития современного Киева. Главным ресурсом 21 века, и это не секрет, есть человеческий капитал. Чтобы мегаполис мог конкурировать за умных, действенных и талантливых людей, важно создать в нем комфортное общественное пространство, такие публичные места для горожан, которые будут способствовать не только общению, но и развитию и поиску прорывных идей. Ведь успешные граждане – залог успешного города. Курс на развитие общественных пространств и создание комфортной среды является главным трендом моей будущей общественной деятельности. И, конечно, этот тренд будет прежде всего внедрен там, где я баллотируюсь, в Святошинском районе столицы.

Культурная жизнь киевлян сфокусирована в основном в центре столицы, где находится большинство музеев, театров, галерей и концерных залов. Что нужно сделать, чтобы удовлетворить потребности Святошино в этом плане?

– Спасибо за хороший и содержательный вопрос. У каждого района есть своя уникальная аура и миссия. Голосеево и Шулявка это студенческие районы, Подол – колыбель столицы, Печерск – административный центр, а Святошино – это академически-промышленный центр столицы. Здесь рядом и авиазавод имени Антонова, и спорткомплекс "Наука", и Киевская гимназия восточных языков, и аэроклуб "Чайка" и помпезный памятник первому президенту НАН Украины Владимиру Вернадскому. Провести досуг тоже есть где. Кроме прекрасных зеленых парков есть замечательные ТРЦ Lavina и Varus. В Лавине абсолютно реально проводить концерты и даже фестивали. Но коронавирус вносит свои коррективы в организацию массовых мероприятий.

Культурная жизнь святошинцев после пандемии это другой вопрос. Я думаю, что мы с общественностью решим, что, как и когда проводить и устраивать. Со мной святошинцы в стороне от праздников и культурных мероприятий точно не будут.

Одной из ключевых проблем Киева и Святошинского района в частности является несовершенная транспортная система. В часы пик на станциях метро, на остановках и ключевых развязках сплошное столпотворение. Есть ли у вашей команды какое-то решение по логистике района и города?

– За последние пять лет общественный транспорт в Киеве просто деградировал. Представьте, всего 4 года назад была тысяча единиц общественного транспорта, а сейчас 900, при том, что в Киеве сотни тысяч переселенцев и просто мигрантов. Эта коррупционная возня с маршрутками, которые вообще надо давно убрать со столичных улиц. В ближайшие годы надо кардинально увеличить количество и качество общественного транспорта. Должно быть как в большинстве мегаполисов Европы. Должен заработать проект городской кольцевой дороги, ведь Киев обладает уникальной инфраструктурой, позволяющей закольцевать этот маршрут. И тогда святошинцам не придётся толкаться на станциях метро, ведь будет умная и комфортная альтернатива – городские электрички. Вопрос транспортной логистики у "Батьківщини" в приоритете.

Перейдем к более глобальным темам. Демографическая ситуация в Украине заставляет желать лучшего: смертность значительно превышает рождаемость. И Киев, к сожалению, не исключение. Что следует делать на местном уровне для исправления этой ситуации?

– Это мировая тенденция, а не только наше отечественное достояние. Мода на "чайлд-фри"-семьи докатилась уже и до Украины. Молодые люди жаждут самореализации, комфорта, благополучия и не хотят лишних хлопот, которым считают детей. Это еще и накладывается на экономический кризис и на события на Востоке Украины. А ковид забирает ежедневно все новые и новые жизни. Как мать троих замечательных детей, у которой нет ни минуты покоя, могу сказать, что изменение сознания относительно деторождаемости возможно только при двух условиях: финансовом стимулировании и стабильном экономическом росте. В Европе, к которой мы стремимся, других мотиваций нет. Поэтому местный уровень программ ничего особо не изменит, нужно менять страну и сознание его граждан. Для начала можно удовлетворить потребность в местах для маленьких киевлян не строительством новых детсадов, это долго и финансово невыгодно, а достройкой на существующих площадках новых корпусов, объединенных с существующими единой инфраструктурой и администрированием. То же касается школ. Классы переполнены. Для строительства новых школ нет локаций и ассигнований, а вот пристроить корпус на тех же магистралях электро- и теплосетей абсолютно возможно. И наша команда точно будет инициировать такие достройки.

В Святошинском районе находятся одни из лучших кортов страны, в спорткомплексе "Наука" проводятся даже международные соревнования, как собственно на Антее. Каких спортивных инициатив следует ожидать району от Вас, если вы станете депутатом?

– Хорошо, что вы вспомнили "Науку". Я не только в Святошино училась в средней школе, я еще много лет занималась большим теннисом именно на кортах спорткомплекса Академии наук Украины. Кроме привычного площадочного футбола, я бы обустроила школы Святошино теннисными кортами и фитнес-залами, которые работали до самого вечера. Есть идея проводить ежегодный "Святошинский марафон" с ценными призами и минимарафоном для детей. И по многочисленным просьбам молодых мам, конкурс бальных и спортивных танцев. Это очень красиво.

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