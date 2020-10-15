Екатерина Глимбовская: успешные граждане – залог успешного города

Молодая, привлекательная, современная, умная, профессиональная, кандидат от ВО "Батьківщина" по Киеву Екатерина Глимбовская абсолютно соответствует динамичному и меняющемся времени, в котором мы живем.

Первый номер в списке партии по 11 избирательному округу столицы – Святошинскому району – воспитывает троих детей и работает в успешной девелоперской компании. Чем Екатерина может быть полезна Киеву и киевлянам, ее мысли по актуальным проблемам столицы – в этом содержательном интервью.

– Следили ли Вы за тем, как работал Киевсовет последние 5 лет? Какие у Вас замечания и комплименты в адрес горсовета последнего созыва? Какие решения резонируют с Вашими взглядами?

– Нынешний горсовет, сформированный в 2015 году, так же, как нынешняя Верховная Рада, фактически имел свое монобильшинство. Его составила "Солидарность", насчитывавшая 52 депутата и "Єдність" Александра Омельченко, которая изначально зашла как сателлит партии власти. В таких условиях все решения принимались без проблем, не коллегиально и фактически без обсуждения с общественностью. Таким образом сформированные комиссии работали не на киевлян, а на бизнес-круги, связанные с предыдущей властью. И как следствие, колоссальные проблемы города с логистикой, парковкой, мусором, ремонтом фасадных зданий, благоустоем, дефицитом детских садов и скверов, обслуживанием домов и т. п. По сути киевский горсовет за редким исключением занимался в основном бизнес-вопросами, вместо того, чтобы заниматься благосостоянием киевлян. Это, конечно, не отменяет позитива, который тоже был, но этот горсовет уже не соответствует новым запросам общества.

– Чем запомнится, по Вашему мнению, Виталий Кличко как мэр украинской столицы?

– Какими бы ни были успехи или мэрские недостатки Виталия Владимировича, в сознании народа он все равно чемпион. Киевлянам нравится Кличко, его мировая слава и упрямый характер. Они готовы ему простить все дискомфорты и проблемы и дать еще один шанс. Хотя по моему мнению, мэр должен быть прежде всего крепким хозяйственником, а уже потом харизматичным человеком.

– Чем кандидат от "Батьківщини" сильнее действующего мэра Киева?

– Алексей Кучеренко не имеет чемпионских поясов и всемирной славы, но он обладает гораздо более важными прелестями как для мэра столицы. Прежде всего он опытный и глубокий хозяйственник, за спиной которого министерская профильная должность и полное понимание, как работает мегаполис. Во-вторых, за спиной Кучеренко мощная команда, готовая решать самые сложные государственные задачи, как в области экономики, так и по администрированию столицы. Такой команды нет не только у Кличко, ее нет ни у кого из наших оппонентов.

– Мусор сейчас – это проклятие украинских городов. Вспомним, например, коллапс во Львове. Каждые выборы кандитаты самых разных уровней обещают построить мусороперерабатывающие заводы и поставить контейнеры для различных типов мусора. Что обещаете Вы?

– Я являюсь частью, как уже говорила ранее, очень профессиональной команды, где все проблемы решаются комплексно, а не стихийно, как все в нашем городе. Современные технологии позволяют делать с мусором просто фантастические вещи. Правда, эти технологии не дешевые, но они очень экологичны. Представьте, что четверть всего тепла в Киеве может производить один современный мусороперерабатывающий завод. Это экономически привлекательно и социально выгодно. Отсутствие такого завода, или заводов, в столице это вопрос или недальновидности киевской власти, или банальной коррумпированности, ведь говорят, что японцы и корейцы давно бы построили подобное предприятие, если бы не взятки, которые им предложили заплатить решалы-посредники. Однако, я могу вам обещать, что команда "Батьківщини", если будет принимать непосредственное участие в управлении столицей, решит этот актуальный вопрос.

– По общественному пространству и зонам отдыха для киевлян и святошинцев, Ваши планы?

– Вопросы создания общественного пространства это важнейшие вопросы развития современного Киева. Главным ресурсом 21 века, и это не секрет, есть человеческий капитал. Чтобы мегаполис мог конкурировать за умных, действенных и талантливых людей, важно создать в нем комфортное общественное пространство, такие публичные места для горожан, которые будут способствовать не только общению, но и развитию и поиску прорывных идей. Ведь успешные граждане – залог успешного города. Курс на развитие общественных пространств и создание комфортной среды является главным трендом моей будущей общественной деятельности. И, конечно, этот тренд будет прежде всего внедрен там, где я баллотируюсь, в Святошинском районе столицы.

– Культурная жизнь киевлян сфокусирована в основном в центре столицы, где находится большинство музеев, театров, галерей и концерных залов. Что нужно сделать, чтобы удовлетворить потребности Святошино в этом плане?

– Спасибо за хороший и содержательный вопрос. У каждого района есть своя уникальная аура и миссия. Голосеево и Шулявка это студенческие районы, Подол – колыбель столицы, Печерск – административный центр, а Святошино – это академически-промышленный центр столицы. Здесь рядом и авиазавод имени Антонова, и спорткомплекс "Наука", и Киевская гимназия восточных языков, и аэроклуб "Чайка" и помпезный памятник первому президенту НАН Украины Владимиру Вернадскому. Провести досуг тоже есть где. Кроме прекрасных зеленых парков есть замечательные ТРЦ Lavina и Varus. В Лавине абсолютно реально проводить концерты и даже фестивали. Но коронавирус вносит свои коррективы в организацию массовых мероприятий.

Культурная жизнь святошинцев после пандемии это другой вопрос. Я думаю, что мы с общественностью решим, что, как и когда проводить и устраивать. Со мной святошинцы в стороне от праздников и культурных мероприятий точно не будут.

– Одной из ключевых проблем Киева и Святошинского района в частности является несовершенная транспортная система. В часы пик на станциях метро, на остановках и ключевых развязках сплошное столпотворение. Есть ли у вашей команды какое-то решение по логистике района и города?

– За последние пять лет общественный транспорт в Киеве просто деградировал. Представьте, всего 4 года назад была тысяча единиц общественного транспорта, а сейчас 900, при том, что в Киеве сотни тысяч переселенцев и просто мигрантов. Эта коррупционная возня с маршрутками, которые вообще надо давно убрать со столичных улиц. В ближайшие годы надо кардинально увеличить количество и качество общественного транспорта. Должно быть как в большинстве мегаполисов Европы. Должен заработать проект городской кольцевой дороги, ведь Киев обладает уникальной инфраструктурой, позволяющей закольцевать этот маршрут. И тогда святошинцам не придётся толкаться на станциях метро, ведь будет умная и комфортная альтернатива – городские электрички. Вопрос транспортной логистики у "Батьківщини" в приоритете.

– Перейдем к более глобальным темам. Демографическая ситуация в Украине заставляет желать лучшего: смертность значительно превышает рождаемость. И Киев, к сожалению, не исключение. Что следует делать на местном уровне для исправления этой ситуации?

– Это мировая тенденция, а не только наше отечественное достояние. Мода на "чайлд-фри"-семьи докатилась уже и до Украины. Молодые люди жаждут самореализации, комфорта, благополучия и не хотят лишних хлопот, которым считают детей. Это еще и накладывается на экономический кризис и на события на Востоке Украины. А ковид забирает ежедневно все новые и новые жизни. Как мать троих замечательных детей, у которой нет ни минуты покоя, могу сказать, что изменение сознания относительно деторождаемости возможно только при двух условиях: финансовом стимулировании и стабильном экономическом росте. В Европе, к которой мы стремимся, других мотиваций нет. Поэтому местный уровень программ ничего особо не изменит, нужно менять страну и сознание его граждан. Для начала можно удовлетворить потребность в местах для маленьких киевлян не строительством новых детсадов, это долго и финансово невыгодно, а достройкой на существующих площадках новых корпусов, объединенных с существующими единой инфраструктурой и администрированием. То же касается школ. Классы переполнены. Для строительства новых школ нет локаций и ассигнований, а вот пристроить корпус на тех же магистралях электро- и теплосетей абсолютно возможно. И наша команда точно будет инициировать такие достройки.

– В Святошинском районе находятся одни из лучших кортов страны, в спорткомплексе "Наука" проводятся даже международные соревнования, как собственно на Антее. Каких спортивных инициатив следует ожидать району от Вас, если вы станете депутатом?

– Хорошо, что вы вспомнили "Науку". Я не только в Святошино училась в средней школе, я еще много лет занималась большим теннисом именно на кортах спорткомплекса Академии наук Украины. Кроме привычного площадочного футбола, я бы обустроила школы Святошино теннисными кортами и фитнес-залами, которые работали до самого вечера. Есть идея проводить ежегодный "Святошинский марафон" с ценными призами и минимарафоном для детей. И по многочисленным просьбам молодых мам, конкурс бальных и спортивных танцев. Это очень красиво.