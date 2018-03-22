Названы причины и дата возможной отставки Холодницкого

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не планирует пока уходить в отставку.

Как сообщают "Українські Новини" со ссылкой на информированный источник, глава САП ждет, пока все угомонится.

"Его это все очень утомило, но так (в связи с последними событиями вокруг него) идти он не хочет",- сказал источник.

По его словам, Холодницкий может уйти с должности ближе к лету, когда все угомонится.

Как сообщал "Обозреватель", 20 марта СМИ сообщили о скорой отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем и "слишком нервной работы".

Также накануне стало известно, что в его кабинете была обнаружена прослушка НАБУ.

Как писал "Обозреватель", "жучки" были заложены в аквариум.