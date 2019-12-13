"Его писали в Москве!" Гордон потребовал отменить закон о люстрации

Журналист Дмитрий Гордон потребовал отменить закон о люстрации.

Такое заявление он сделал в пятницу, 13 декабря, в эфире "Свободы слова Савика Шустера", комментируя поворот в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. По его словам, в Украине "не хватает грамотных следователей".

Дмитрий Гордон скриншот

"Я сейчас обращаюсь к Верховной Раде: отмените закон о люстрации. Этот закон писали в Москве, чтобы ослабить украинскую армию, полицию, СБУ, пограничные войска и так далее. Этот закон протягивала российская агентура.

Его нужно отменить, чтобы лучшие следователи, опера, которые работали, какая разница при Януковиче или Ющенко, чтобы они занимались своим делом", – сказал Гордон.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Гордон также заявил, что его хотели убить перед выборами президента Украины в 2019 году. По словам журналиста, его "охраняли около 20 человек, с собаками, снайперами, бронированными машинами".

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