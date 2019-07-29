"Его не испугались!" Кикабидзе рассказал об ошибке Путина на Донбассе

Президент России Владимир Путин не стремится закончить войну на оккупированном Донбассе, ведь переживает, что его страна не является государством, которое диктует миру политику. Он хотел доказать свою влиятельность, но выбрал неправильный путь.

Такое мнение высказал грузинский актер, певец, заслуженный артист Украины, противник российской агрессии Вахтанг Кикабидзе в интервью "Крым.Реалии".

"Я думаю, что он очень переживает, что он не в первых рядах среди государств, которые диктуют политику миру. Начав пугать всех, он снова выбрал неправильную позицию. Мировое сообщество его не испугается", – сказал Кикабидзе.

Вахтанг Кикабидзе РИА Новости/Екатерина Чеснокова

По его мнению, причина в том, что в других странах технологии намного выше и все уже "давным-давно по-другому".

Актер считает, что такая большая и богатая страна, как Россия, должна наоборот стремиться к тому, чтобы быть одной из лучших в отношении добра и добрососедства.

"Простые люди знают, что им все время вдалбливали в голову, как и мне в советское время, что самая отвратительная страна в мире – это капиталистическая Америка, Франция или Англия. Вот это у старшего поколения осталось в головах до сих пор", – отметил Кикабидзе.

Он также также назвал Крым территорией Украины, а Россию – оккупантом.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог, публицист и доктор исторических наук Лилия Шевцова рассказала, зачем Путину война с Украиной.

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