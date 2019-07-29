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"Его не испугались!" Кикабидзе рассказал об ошибке Путина на Донбассе

5.3т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин не стремится закончить войну на оккупированном Донбассе, ведь переживает, что его страна не является государством, которое диктует миру политику. Он хотел доказать свою влиятельность, но выбрал неправильный путь.

Такое мнение высказал грузинский актер, певец, заслуженный артист Украины, противник российской агрессии Вахтанг Кикабидзе в интервью "Крым.Реалии".

"Я думаю, что он очень переживает, что он не в первых рядах среди государств, которые диктуют политику миру. Начав пугать всех, он снова выбрал неправильную позицию. Мировое сообщество его не испугается", – сказал Кикабидзе.

Вахтанг Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

По его мнению, причина в том, что в других странах технологии намного выше и все уже "давным-давно по-другому".

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Актер считает, что такая большая и богатая страна, как Россия, должна наоборот стремиться к тому, чтобы быть одной из лучших в отношении добра и добрососедства.

"Простые люди знают, что им все время вдалбливали в голову, как и мне в советское время, что самая отвратительная страна в мире – это капиталистическая Америка, Франция или Англия. Вот это у старшего поколения осталось в головах до сих пор", – отметил Кикабидзе.

Он также также назвал Крым территорией Украины, а Россию – оккупантом.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог, публицист и доктор исторических наук Лилия Шевцова рассказала, зачем Путину война с Украиной.

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Персоны
Владимир Путин Вахтанг Кикабидзе
Место
Украина
Теги
Донбасс Россия
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Питон Каа
Питон Каа
В России тоже уже давним давно все по другому. И технологии на уровне ибо нельзя создавать лучшие в мире боевые системы не имея высоких технологий и современных производств. А что касается мирового сообщества - мы его не пугаем - мы делаем то, что соответствует нашим государственным интересам без оглядки на мнение мирового сообщества. А знаете почему? Потому что мы можем себе это позволить. И США действуют так же. Представителям слабых стран этого не понять.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Питон Каа:"В России тоже уже давним давно все по другому. И технологии на уровне ибо нельзя создавать лучшие в мире боевые системы не имея высоких технологий и современных производств." Вот именно. Не обращайте внимания на злопыхателей! Они не хотят замечать, что Россия - экспортёр лучших лекарств в мире, что Windows, интернет и мобильная связь изобретены там, что рубль - это самая стойкая валюта...И основное, почему-то толпы эмигрантов валят в Россию с Запада, а не наоборот. Люди голосуют ногами и западная пропаганда на них не действует. О демократии уж и не будем. В России просто разгул демократии. "мы делаем то, что соответствует нашим государственным интересам без оглядки на мнение мирового сообщества", как и пристало уважающей международные законы стране. "Представителям слабых стран этого не понять." Вот именно, все эти Англии, Германии, Франции и Канады этого не поймут. Ну выше у ник ВВП в 2-5 раз, ну живут на 10 лет дольше, но величия-то у них нет не фига!
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Старый маразматик так и не понял, что крымчане вернулись на родину после 70 летней коммуно-украинской оккупации!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Старый дурак
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Сидоров Андрей:"Старый дурак". Вы пишите конкретнее, кто, а то ведь можно и на цугундер.
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