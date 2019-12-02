"Единый народ": Разумков поставил на место политика Путина, угрожавшего Украине

Украинские власти приложат все усилия для объединения общества и не допустят его раскола.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя скандальное заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, передает "Интерфакс-Украина".

"В Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов. В Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, да, он может разговаривать на разных языках, но это единый народ, это единое государство. И я хотел бы всех заверить: если кто-то надеется, что будут отваливаться, отходить, теряться какие-то территории – то это лишь мечты, и мы, как государство, как Верховная Рада будем прикладывать максимум усилий, чтобы объединять и консолидировать общество вокруг тех тем, которые нас будут объединять", – пояснил глава парламента.

Разумков подчеркнул, что над такими объединяющими общество темами должны концентрироваться все слои населения и все органы власти Украины.

Дмитрий Разумков

Как сообщал OBOZREVATEL:

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что Украина может потерять ряд областей.

Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар ответил, что Володин пытается разжечь межнациональную вражду в Украине заявлением об "утрате еще нескольких областей".

Также министр внутренних дел Арсен Аваков посмеялся над угрозами Володина по поводу распада Украины.

Кроме того, заявление Вячеслава Володина о том, что Украина может потерять ряд областей, вызвало большой резонанс в соцсетях.

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