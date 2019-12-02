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2 декабря • обновлено в 22:21
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"Единый народ": Разумков поставил на место политика Путина, угрожавшего Украине

4.6т
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Украинские власти приложат все усилия для объединения общества и не допустят его раскола.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя скандальное заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, передает "Интерфакс-Украина".

"В Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов. В Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, да, он может разговаривать на разных языках, но это единый народ, это единое государство. И я хотел бы всех заверить: если кто-то надеется, что будут отваливаться, отходить, теряться какие-то территории – то это лишь мечты, и мы, как государство, как Верховная Рада будем прикладывать максимум усилий, чтобы объединять и консолидировать общество вокруг тех тем, которые нас будут объединять", – пояснил глава парламента.

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Разумков подчеркнул, что над такими объединяющими общество темами должны концентрироваться все слои населения и все органы власти Украины.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Вячеслав Володин Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Вижу наши можновладцы немного начали прогрессировать.Вопрос только на долго ли?Но,тем неменее приятно.
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Мечты сбываются - Газпром!!!!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Какло срань придумывает свинячие темы и сама на них отвечает, вам сказали усраинский гадюшник развалится ,значит развалиться,
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