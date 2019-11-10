Президентская партия "Слуга народа" на съезде в воскресенье, 10 ноября, избрала новым главой Александра Корниенко, который ранее занимал пост заместителя главы парламентской фракции.

Решение было принято единогласно. Среди участников мероприятия, которые имели права голоса, не нашлось тех, кто был бы против или воздержался.

Перед голосованием Корниенко, который к тому же был единственным кандидатом, выступил с 10-минутной презентацией, в которой рассказал о нововведениях. "Партия должна быть секси!" – заявил он с трибуны.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа заявляла, что Корниенко – "наиболее вероятный вариант" претендента на место Разумкова.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сделал официальное заявление о том, что покинет пост главы "СН". По его словам, возглавлять одновременно и парламент, и партию – "некорректно".

Александр Корниенко во время президентской кампании координировал волонтерский проект ЗеКоманда, а с мая 2019 года руководил избирательным штабом "Слуги народа" на парламентских выборах. Его называли одним из главных кандидатов на пост главы фракции "СН" в Верховной Раде, но это кресло в итоге занял Давид Арахамия.

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