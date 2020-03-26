Главная Новости
26 марта • обновлено в 10:48
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Дмитрий Гурин
Дмитрий Гурин
Народный депутат от "Слуги народа" Все статьи автора

Єдиний шанс для України отримати кредит від МВФ та уникнути дефолту

Читать материал на украинском

Ми, народні депутати України, члени фракції “Слуга народу”, закликаємо колег по фракцїї та парламенту підтримати законопроєкт №3260, що унеможливить відміну рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з Державного бюджету їх попереднім власникам. Цей законопроект знімає ризики розбалансування фінансової системи України та необгрунтованого навантаження на Державний бюджет у важкий для країни період світової економічної кризи.

Єдиний шанс для України отримати кредит від МВФ та уникнути дефолту

На сьогодні його прийняття — це єдиний шанс для України отримати кредит від МВФ та уникнути дефолту.

На жаль, через світову економічну кризу та форс-мажор у вигляді пандемії коронавірусу, наша економіка не здатна самостійно подолати всі наслідки тих проблем, з якими вона зіткнулася. Нам потрібна допомога і економічне відродження. Оголошення дефолту призведе до катастрофічних наслідків для нашої державності.

Ми перестанемо бути надійними партнерами, щонайменше 10 наступних років нас оминатимуть усі міжнародні інвестори, ми не зможемо отримати від міжнародних фінансових інститутів жодних кредитів, без яких неможливо буде стимулювати економіку та провести успішні реформи. Державні активи будуть скуповуватися за безцінь. Гривня впаде, інфляція буде неконтрольованою, зростатиме безробіття. І наша країна буде падати все нижче і нижче.

Щоб уникнути такого сценарію, закликаємо Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики негайно розглянути законопроєкт, щоб якнайшвидше розглянути його у Верховній Раді.

Також звертаємося до колег по фракції та парламенту із закликом підтримати рятівний для нашої країни законопроєкт та на знак солідарності з нами розмістити цю заяву у себе на сторінках у соцмережах.

Віримо, що більшість з наших колег свідомі своєї відповідальності за долю держави та розуміють всю складність ситуації, в якій опинилася Україна. А тому, незважаючи на загрозу коронавірусу, вони без вагань прийдуть до Парламенту та підтримають законопроєкт. Всі ми давали Присягу на вірність народу України. Ані війна, ані епідемія від цієї Присяги нас не звільняють. Це – ціна майбутнього нашої держави.

Україна в нас одна. І ми не маємо права її втратити!

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Дмитрий Гурин Дмитрий Гурин
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Источник
Источник: Facebook Дмитра Гуріна
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
3
Смешно
8
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Nayden Serg
Nayden Serg
Давно пора было это сделать , чтоб людей не дратувати, и чтоб у бени не было иллюзий по этому поводу
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги