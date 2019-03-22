"Единий фронт!" Бойко заговорил о слиянии с Тимошенко

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил о возможной коалиции с народным депутатом, лидером БЮТ Юлией Тимошенко.

В эфире NewsOne Бойко сообщил, что готов объединиться и сформировать коалицию с тем, "кто будет с нами согласен, кто будет делать шаги для мира в стране и тем, кто будет защищать экономические интересы" избирателей.

На вопрос о коалиции с Тимошенко политик ответил: "Если будет посыл к миру, то да".

Также нардеп рассказал о расколе "Оппозиционного блока". По его словам, во время переговоров об объединении с партией "За жизнь" "стало ясно, что часть "Оппоблока", ориентированная на бизнес, валяла дурака".

"Я считаю, наш избиратель заслуживает того, чтобы был создан единый оппозиционный фронт. Мы протянем им руку, если они поймут, что надо отвечать на запрос избирателя и объединяться", – добавил он.

Юрий Бойко LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, "Оппоблок" заявил, что объединение сил обеспечило Александру Вилкулу еще больший перевес над Юрием Бойко.

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