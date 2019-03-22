|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Единий фронт!" Бойко заговорил о слиянии с Тимошенко

2.7тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил о возможной коалиции с народным депутатом, лидером БЮТ Юлией Тимошенко.

В эфире NewsOne Бойко сообщил, что готов объединиться и сформировать коалицию с тем, "кто будет с нами согласен, кто будет делать шаги для мира в стране и тем, кто будет защищать экономические интересы" избирателей.

На вопрос о коалиции с Тимошенко политик ответил: "Если будет посыл к миру, то да".

Новости
Тимошенко и Зеленский впереди, Порошенко с Бойко соревнуются за третье место – социология

Также нардеп рассказал о расколе "Оппозиционного блока". По его словам, во время переговоров об объединении с партией "За жизнь" "стало ясно, что часть "Оппоблока", ориентированная на бизнес, валяла дурака".

"Я считаю, наш избиратель заслуживает того, чтобы был создан единый оппозиционный фронт. Мы протянем им руку, если они поймут, что надо отвечать на запрос избирателя и объединяться", – добавил он.

Юрий Бойко

Юрий Бойко

LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, "Оппоблок" заявил, что объединение сил обеспечило Александру Вилкулу еще больший перевес над Юрием Бойко.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Юрий БойкоЮлия Тимошенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
28
20
Смешно
3
Интересно
1
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Gordon Yury
Gordon Yury
В ажиотаже борьбы за повышение рейтинга в предвыборной борьбе Бойко слил еще одного промосковского кандидата!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Старуха бабло с Лазаренко выводила из Украины- сливки с газовых контрактов. Другой только на вышках наварил по 150 млн. Еще и януковский прихвостень взасос целующий лабутена в задницу. О, компашка. И оба на крючке у паршивого сцаря все пидорасии.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Малько Олександр
Малько Олександр
Чим ближче вибори, тим видніше хто є хто
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения