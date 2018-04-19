Единая украинская церковь: Рада приняла историческое решение

Верховная Рада поддержала обращение президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.
За соответствующий проект постановления (№8284) проголосовали 268 народных депутатов.
Глава государства Петр Порошенко лично прибыл в парламент, чтобы убедить нардепов одобрить данное решение.
По его словам, борьба за единую украинскую церковь длилась не один год, а решающей стала встреча с Варфоломеем накануне Пасхи.
Порошенко отметил, что Томос об автокефалии укрепит независимость Украины и устранит рудименты "русского мира". Глава государства подчеркнул, что этот вопрос выходит за рамки религии и является частью геополитики.
"Для меня вопрос утверждения независимой поместной Церкви значит столько же, как уже полученные безвизовое и Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Как и борьба за членство в Евросоюзе и членство в НАТО, которые еще впереди. Это - вопрос национальной безопасности и нашей обороны в гибридной войне", - заявил он.
Президент заверил, что признание украинской автокефалии не будет означать появления "государственной церкви" или же запрета других церквей - в том числе УПЦ МП.
Также глава государства напомнил, кому Россия обязана принятием христианства.
"Томос станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Это уже потом мы поделились им с тем Залесьем, где древние киевские князья опрометчиво основали Москву", — подчеркнул Порошенко.
Дякую парламенту за підтримку звернення до Вселенського Патріарха щодо автокефалії Православній Церкві в Україні!— Петро Порошенко (@poroshenko) 19 апреля 2018 г.
Я вірю в українську автокефалію, бо вірю, що на неї є воля Божа.
Нам залишається сумлінно молитися за Вселенського Патріарха і за якнайшвидше надання Томосу. pic.twitter.com/stbFHEzs2w
Порошенко анонсировал создание единой украинской церкви 17 апреля. Он сообщил, что все епископы УПЦ КП поставили свои подписи в обращении к Вселенскому Патриарху о предоставлении томоса новой Украинской православной автокефальной церкви.
18 апреля иерархи УПЦ КП и УАПЦ официально передали президенту обращение к Патриарху Варфоломею.