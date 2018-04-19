Единая украинская церковь: Рада приняла историческое решение

Верховная Рада поддержала обращение президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

За соответствующий проект постановления (№8284) проголосовали 268 народных депутатов.

Глава государства Петр Порошенко лично прибыл в парламент, чтобы убедить нардепов одобрить данное решение.

По его словам, борьба за единую украинскую церковь длилась не один год, а решающей стала встреча с Варфоломеем накануне Пасхи.

Порошенко отметил, что Томос об автокефалии укрепит независимость Украины и устранит рудименты "русского мира". Глава государства подчеркнул, что этот вопрос выходит за рамки религии и является частью геополитики.

"Для меня вопрос утверждения независимой поместной Церкви значит столько же, как уже полученные безвизовое и Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Как и борьба за членство в Евросоюзе и членство в НАТО, которые еще впереди. Это - вопрос национальной безопасности и нашей обороны в гибридной войне", - заявил он.

Президент заверил, что признание украинской автокефалии не будет означать появления "государственной церкви" или же запрета других церквей - в том числе УПЦ МП.

Также глава государства напомнил, кому Россия обязана принятием христианства.

"Томос станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Это уже потом мы поделились им с тем Залесьем, где древние киевские князья опрометчиво основали Москву", — подчеркнул Порошенко.

Дякую парламенту за підтримку звернення до Вселенського Патріарха щодо автокефалії Православній Церкві в Україні!



Я вірю в українську автокефалію, бо вірю, що на неї є воля Божа.



Нам залишається сумлінно молитися за Вселенського Патріарха і за якнайшвидше надання Томосу. pic.twitter.com/stbFHEzs2w — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 апреля 2018 г.

Порошенко анонсировал создание единой украинской церкви 17 апреля. Он сообщил, что все епископы УПЦ КП поставили свои подписи в обращении к Вселенскому Патриарху о предоставлении томоса новой Украинской православной автокефальной церкви.

18 апреля иерархи УПЦ КП и УАПЦ официально передали президенту обращение к Патриарху Варфоломею.