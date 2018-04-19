Единая церковь: украинцев призвали молиться за Порошенко

Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий призвал молиться по воскресеньям и праздникам за президента Петра Порошенко и всех, кто способствует принятию решения о признании УАПЦ.

Об этом говорится в соответствующем циркуляре, опубликованном на сайте Украинской автокефальной православной церкви.

Предстоятель благословил архиереев провести расширенные епархиальные советы, на которых будет донесена информация о решении Архиерейского Собора и Патриаршего Совета от 17 апреля. Речь идет о подписании обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

Кроме того, Макарий призвал церковников рассказать о встрече епископата УАПЦ и Патриаршего Совета с Порошенко и обратиться к гражданам страны, чтобы они в молитвах просили благословения на признание церкви.

"Президент в своей речи попросил молитвенной поддержки. Поэтому после каждого воскресного или праздничного богослужения совершать молебны, в которых возносить молитвы за Всесвятейшего Вселенского Патриарха Варфоломея, Священный Синод, президента Украины и всех тех, кто делает все возможное для предоставления томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине", - отметили в циркуляре.

Напомним, Порошенко анонсировал создание единой украинской церкви 17 апреля. По его словам, епископы УПЦ КП подписали обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении томоса новой Украинской православной автокефальной церкви.

18 апреля иерархи УПЦ КП и УАПЦ официально передали президенту обращение к Патриарху Варфоломею.

Как сообщал "Обозреватель", 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса.