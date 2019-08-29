Едет полиция: в новой Раде произошел скандал с нардепом

В четверг, 29 августа, в Верховной Раде избранному народному депутату Сергею Рудыку отказались выдавать депутатское удостоверение.

Как сообщает OBOZREVATEL, основанием для отказа стало письмо руководителя секретариата ЦИК, в котором сказано, что победа Рудыка на выборах обжалуется в суде.

"Надо дождаться решений судов, и ЦИК нам сообщит, когда можно выдать ему удостоверение", – пояснил и. о. руководителя аппарата ВР Петр Боднар.

При этом парламентарий отметил, что уже вызвал полицию для разрешения конфликта.

"Я уже вызвал сюда 102, потому что в нашем государстве найти крайнего потом будет невозможно. Есть сайт ЦИК, где зафиксирована моя победа. И письмо главы секретариата не может помешать мне быть депутатом", – сообщил Рудык.

Скандал с нардепом Рудыком

Напомним, что Кассационный административный суд в составе Верховного суда отменил протокол ЦИК о результатах выборов в 198 округе (Черкасская область), где избранным народным депутатом был признан самовыдвиженец Сергей Рудык.

Суд принял соответствующее решение 24 августа. Иск подавала кандидат в депутаты от партии "Слуга народа" Наталья Дьяченко в этом же округе.

Кроме этого, суд обязал ЦИК продолжить действия по установлению результатов выборов в округе №198 по результатам выполнения решений Шестого апелляционного административного суда от 6 и 10 августа, и Верховного суда от 12 августа. Такое судебное решение было принято, несмотря на то, что 12 августа ЦИК зарегистрировала Рудыка избранным народным депутатом на 198 округе.

Скандал с нардепом Рудыком

Как сообщал OBOZREVATEL, в первый день Верховной Рады Украины 9-го созыва произошел скандал с журналистами.

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