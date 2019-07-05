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Дзюба, Павлычко, Щербак и другие: известные украинские писатели поддержали партию Порошенко

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Известные украинские писатели поддержали партию Петра Порошенко "Европейская солидарность" и его лично, а также заявили, что в парламенте нужна сила, которая обеспечит продолжительность политического курса 2014-2019 годов и сможет дать отпор реваншу.

Так, они обнародовали заявление, в котором выразили глубокую обеспокоенность положением дел, которые складывается в Украине, пишет пресс-служба партии.

Документ подписали Дмитрий Павлычко, Юрий Щербак, Богдан Горынь, Иван Дзюба, Николай Жулинский, Павел Мовчан, Михаил Сидоржевский, Вадим Скуратовский, Олег Чорногуз, Михаил Слабошпицкий и другие.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Андрей Гудзенко/Liga.net

Авторы заявления обращают внимание на многие признаки ползучего реванша пророссийских антигосударственных сил внутри страны и на попытки пересмотра международных санкций против страны-агрессора – России.

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"Особенно опасны попытки снова разделить украинский народ языковыми вопросами – попытками унизить статус украинского языка как государственного, пересмотреть его правописание, а также возразить право на автокефалию украинской православной церкви", – говорится в ней.

Писатели убеждены, что в любом случае нельзя подвергать опасности внутреннюю стабильность и международные позиции государства, прикрываясь особенностями ведения избирательной кампании или невежеством, или неопытностью новых лидеров.

Они напомнили, что и раньше поддерживали Порошенко на президентских выборах, считая, что его программа реформирования государства, курс на интеграцию Украины в ЕС и НАТО отвечает национальным интересам страны.

"Сегодня, не будучи членами партии" Европейская солидарность" и не принимая участия в парламентских выборах, мы провозглашаем нашу поддержку нашей политической силе и лично Петру Порошенко и призываем украинский народ поддержать"ЕС" на выборах 21 июля 2019", – заявили писатели.

Они убеждены, что партия помешает безответственным политиканам, трешовим популистам, манкуртам и прямым агентам Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко заявил, что присутствие проукраинских сил в следующей ВРУ может быть меньше, а прокремлевских реваншистов – больше. Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины приветствовал решение ЦИК о снятии кандидатов Андрея Клюева и Анатолия Шария с выборов в Раду.

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Персоны
Петр ПорошенкоИван ДзюбаДмитро ПавличкоЮрий Щербак
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
А кто читал этих известных Украинских писателей?
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Марченко Юра
Марченко Юра
Я думал там Гоголь подписал с Дюмой ,а там шалупень какая-то
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Хохлопедренко Адольф Бандерович
Хохлопедренко Адольф Бандерович
Яка чудова новина! Брехуны поддержали брехуна.
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