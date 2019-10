Джулиани обнародовал переписку с Волкером по Украине

Адвокат главы США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал часть личной переписки с бывшим спецпредставителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Он подтвердил, что имел через Волкера контакты с помощником президента Украины Андреем Ермаком. Информацию Джулиани опубликовал на своей странице в Twitter, в то время, как Волкер давал показания в Палате представителей в контексте расследования относительно импичмента Трампа.

"Волкер вышел на меня, чтобы спросить, мог бы я позвонить господину Ермаку", – отметил Джулиани.

Также он отметил, что Волкер был не единственным представителем Госдепартамента, кто помогал ему устанавливать контакты с Офисом президента Украины, указав на пост Гордона Сондленда, посла США при ЕС.

"Волкер не должен стать козлом отпущения. Это еще один посол из Госдепартамента, очевидно, так же осведомленный в деле, а также причастный к просьбам сделать это, как и Курт. Они ничего плохого не сделали", – написал Джулиани.

Весь процесс он назвал клеветой и фальшивкой, обвинив демократов в подтасовке.

Волкер в свою очередь дал показания в контексте расследования по импичменту президента США. Он сообщил, что призывал руководство Украины не вмешиваться в политику США в беседе, которая состоялась после телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает CNN.

Crooked Dems not letting Republicans subpoena witnesses and maybe even question witness. This is a Star Chamber, illicit and part of their conspiracy to violate constitutional rights condoned by their media lamb dogs. Kurt did nothing wrong. pic.twitter.com/iaplXBnJ1x — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) October 3, 2019

Volker reached out to me to ask if I would take a call from Mr. Yermak. pic.twitter.com/xZoKnba3zG — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) October 3, 2019

Volker should not be made a scapegoat. This is second State Department Ambassador obviously as aware and involved in asking me to do it as Kurt. They did nothing wrong. pic.twitter.com/EjixrmVx0I — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) October 3, 2019

Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

27 сентября на фоне украино-американского скандала Волкер подал в отставку.

Стало известно, что Волкер на своей должности мог лоббировать интересы Raytheon Company, которая производит Javelin.

