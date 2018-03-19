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Высылка дипломатов из России: Британия откликнулась на идею Украины

5.3тЧитать новость на украинском

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает хорошей идеей трудоустроить в Украине дипломатов и сотрудников Британского Совета, которых высылают из России.

Как написал в Twitter глава МИД Украины Павел Климкин, эту позицию Джонсон озвучил ему лично.

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По словам Климкина, британских дипломатов ждет "очень теплый прием" в Украине.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Климкин предложил трудоустроить в Киеве британских дипломатов, которых РФ решила выслать из страны и объявить их персонами нон грата из-за отравления шпиона Сергея Скрипаля, в котором Лондон обвинил Москву.

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