Высылка дипломатов из России: Британия откликнулась на идею Украины

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает хорошей идеей трудоустроить в Украине дипломатов и сотрудников Британского Совета, которых высылают из России.

Как написал в Twitter глава МИД Украины Павел Климкин, эту позицию Джонсон озвучил ему лично.

По словам Климкина, британских дипломатов ждет "очень теплый прием" в Украине.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Климкин предложил трудоустроить в Киеве британских дипломатов, которых РФ решила выслать из страны и объявить их персонами нон грата из-за отравления шпиона Сергея Скрипаля, в котором Лондон обвинил Москву.