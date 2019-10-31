Скандал с левыми зарплатами "слуг народа": Радуцкий "сдал" бухгалтерию Зеленского. Фотофакт

Пранкер "Джокер" опубликовал переписку с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Михаилом Радуцким о зарплатах "в конвертах".
Соответствующие скриншоты появились в его Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"17 сентября с Михаилом Радуцким обсуждали, что нужно платить депутатам зарплаты "в конвертах". Это было 17 сентября. А уже сегодня у нас есть доказательства, что депутаты "Слуги народа" получают деньги "в конвертах", – отметил пранкер.
Радуцкий "сдал" бухгалтерию "Слуги народа"
Между Радуцким и Джокером состоялся следующий диалог:
Джокер: Там процентов 50 нах надо убрать.
Радуцкий: Я думаю, что первый к этом придет скоро!
Д: Они уже хотят $. Юля 20, говорят, платит, Петя, "Голос".
Р: Я об этом говорил первому, что нам надо что-то решать с донорами, иначе мы их не удержим. Я слышал про 40 от некоторых богатых товарищей.
Д: Ринат.
Р: Говорят.
Д: Он хочет в белую поднять, но максимум 4000$.
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
"Михаил, если надумаете отрицать факт нашей с Вами переписки, мы будем вынуждены опубликовать видео доказательства и не только", – обратился пранкер к нардепу, пообещав показать данные о зарплатах нардепов.
Отметим, Telegram-канал "Джокера" появился 31 октября. Пранкер уже успел притвориться генпрокурором Русланом Рябошапкой и вывести на чистую воду народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко, который попался на секс-переписках в Раде.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты заявили, что некоторые народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" получили зарплаты "в конвертах" общей суммой в 1,6 млн долларов, которые проходят без уплаты налога.
Вскоре в политсиле разгорелся скандал – заместителя главы фракции Николая Тищенко обвинили в том, что он "не донес" некоторым однопартийцам деньги.
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