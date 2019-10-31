Скандал с левыми зарплатами "слуг народа": Радуцкий "сдал" бухгалтерию Зеленского. Фотофакт

Пранкер "Джокер" опубликовал переписку с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Михаилом Радуцким о зарплатах "в конвертах".

Соответствующие скриншоты появились в его Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"17 сентября с Михаилом Радуцким обсуждали, что нужно платить депутатам зарплаты "в конвертах". Это было 17 сентября. А уже сегодня у нас есть доказательства, что депутаты "Слуги народа" получают деньги "в конвертах", – отметил пранкер.

Радуцкий "сдал" бухгалтерию "Слуги народа"

Между Радуцким и Джокером состоялся следующий диалог:

Джокер: Там процентов 50 нах надо убрать.

Радуцкий: Я думаю, что первый к этом придет скоро!

Д: Они уже хотят $. Юля 20, говорят, платит, Петя, "Голос".

Р: Я об этом говорил первому, что нам надо что-то решать с донорами, иначе мы их не удержим. Я слышал про 40 от некоторых богатых товарищей.

Д: Ринат.

Р: Говорят.

Д: Он хочет в белую поднять, но максимум 4000$.

Telegram-канал "Джокер"

Telegram-канал "Джокер"

"Михаил, если надумаете отрицать факт нашей с Вами переписки, мы будем вынуждены опубликовать видео доказательства и не только", – обратился пранкер к нардепу, пообещав показать данные о зарплатах нардепов.

Отметим, Telegram-канал "Джокера" появился 31 октября. Пранкер уже успел притвориться генпрокурором Русланом Рябошапкой и вывести на чистую воду народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко, который попался на секс-переписках в Раде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты заявили, что некоторые народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" получили зарплаты "в конвертах" общей суммой в 1,6 млн долларов, которые проходят без уплаты налога.

Вскоре в политсиле разгорелся скандал – заместителя главы фракции Николая Тищенко обвинили в том, что он "не донес" некоторым однопартийцам деньги.

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