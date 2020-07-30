Джокер сделал неожиданное признание об "общении" Трофимова и Бондаренко
Скандальный пранкер Джокер внезапно признался, что это он угрожал мэру Черкасс Анатолию Бондаренко от имени первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова.
Факт фейковой переписки Джокер подтвердил на своем Telegram-канале и прикрепил к сообщению соответствующий скриншот.
"Друзья, помните скандал с мэром Черкасс, который опубликовал переписку, где я ему угрожал от имени замглавы Офиса Трофимова? Тогда Бондаренко опубликовал этот скрин и получил народную поддержку", – сказано в признании пранкера.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в начале мая президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко "юридическими последствиями" за решение досрочно смягчить карантин в городе.
После этого Бондаренко опубликовал переписку якобы с Сергеем Трофимовым, в которой последний ему угрожал.
В пресс-службе ОПУ опровергли это и заверили, что Трофимов не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений.
Сам Трофимов также заявил, что не вел переписку с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко и тем более в такой манере.