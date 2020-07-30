Джокер сделал неожиданное признание об "общении" Трофимова и Бондаренко

Мила Озеровская Политика 11:30, 30.07.2020 Обновлено: 11:50, 30.07.2020

Скандальный пранкер Джокер внезапно признался, что это он угрожал мэру Черкасс Анатолию Бондаренко от имени первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова.

Факт фейковой переписки Джокер подтвердил на своем Telegram-канале и прикрепил к сообщению соответствующий скриншот.

"Друзья, помните скандал с мэром Черкасс, который опубликовал переписку, где я ему угрожал от имени замглавы Офиса Трофимова? Тогда Бондаренко опубликовал этот скрин и получил народную поддержку", – сказано в признании пранкера.

Джокер признался, что угрожал Бондаренко от имени Трофимова
Telegram-канал Джокер

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