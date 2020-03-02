"Богдан хочет тебя воспитать!" "Джокер" показал скандальную переписку с Гончаруком

Известный пранкеры "Джокер" опубликовал переписку с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком от имени народного депутата от "Слуги народа" Гео Лероса.

По всей видимости, они обменивались сообщениями как раз в разгар скандала с пленками. Скриншоты переписки выложены в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Джокер" от имени нардепа выражает поддержку Гончаруку и обещает всячески защищать его. "На время перевоплотился в Гео Лероса. И решил завязать знакомство с премьер-министром Лешей Гончаруком. Так вошел в роль, что посмотрел на него другими глазами", – прокомментировал он переписку.

В частности, лже-"слуга" пишет: "Я разговаривал с Богданом. Он не хочет, чтобы тебя убирали, но хочет воспитать якобы тебя". "За что?" – удивляется Гончарук. Но далее переписка прервалась.

Продолжилась она на следующий день (18 января). "Джокер" начал общение с предупреждения о том, что против Гончарука якобы готовится провокация. В ответ на это премьер пожаловался: "Ничего не успокоилось. По плюсам нас уничтожают!".

"И будь осторожней с Дубилетом! При нем меньше лишней информации", – предупредил "Джокер" премьера.

Затем последовало обсуждение одной из новых обнародованных пленок. Гончарук заверил собеседника, что не воспринимает это всерьез.

Общение продолжилось 6 февраля. "Джокер" спросил, действительно ли премьер собирается в оставку. Гончарук отметил: "Я никаких заявлений не писал, но, действительно, к этому очень близок".

Затем также поднялась тема отставки Андрея Богдана и его замены Андреем Ермаком. Гончарук писал, что слышал о возможной перестановке кадров, но подтверждений пока у него нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ожидается, что в среду, 4 марта, должно состояться голосование за отставку Гончарука. Вопрос о Кабмине вынесен отдельным пунктом в заседании, которое срочно созвал президент.

При этом ранее сам Гончарук подтвердил, что рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров, однако слухи о своем возможном увольнении он отрицал.

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