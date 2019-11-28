"Джокер" и "Темный рыцарь": выяснилось, кто может стоять за "сливами" о Зеленском

Анонимные Telegram-каналы "Джокер" и "Темный рыцарь", которые публикуют компроматы на чиновников и подробности о скандалах с депутатами от президентской партии "Слуга народа", могут принадлежать известным олигархам.

Кроме этого, за "сливами", вероятно, стоят даже сами нардепы. К такому выводу пришло издание "УП".

"О "Джокере" впервые написала "Страна". Там скриншоты переписки появились даже до создания канала. Позже там писали о новых "подвигах" пранкера, а отдельные фрагменты переписки передавались изданию для эксклюзивной публикации", – говорится в материале о возможных авторах задумки самого популярного канала.

Зеленский и "Джокер" Коллаж

Отмечается, что юридический владелец "Страны" – медиа-менеджер с пророссийскими взглядами Игорь Гужва, который сейчас скрывается в Австрии. Также за деятельностью "Джокера" внимательно следит блогер Анатолий Шарий.

Что касается "Темного Рыцаря", то среди его вероятных авторов называют депутатов Александра Дубинского и Максима Бужанского.

Скриншот УП

"Постоянных пользователей информации "Темного Рыцаря" установить не удалось. Его "сливами" время от времени пользуются различные СМИ. Ссылка на канал появлялись на "Стране", "112 Украина", NewsOne, "Шарий.нет", короткую заметку ему посвятило онлайн-издание журналиста Дмитрия Гордона", – предполагает "УП".

Скриншот УП

В то же время Telegram-канал "Белый Рыцарь", который позиционирует себя как антипод "Темного", сначала связывали с олигархом Валерием Хорошковским. Хотя известно, что впоследствии там признались, что основным автором публикаций канала является тот же Максим Бужанский.

Среди самих депутатов ходят слухи, что идейником "Белого Рыцаря" может быть депутат- "слуга" Марьян Заблоцкий. В то же время первыми о нем рассказал сайт "24 канала", который принадлежит жене мэра Львова Андрея Садового.

Скриншот УП

И последний канал в Telegram, который попал в этот список, это "Соросята". Среди всеукраинских СМИ его "сливы" распространяют только те, кого связывают с депутатом и кумом президента РФ Виктором Медведчуком. Поэтому "отмывать" его могут телеканалы Zik, "112 Украина" и NewsOne, принадлежащие соратнику Медведчука Тарасу Козаку.

скриншот УП

Среди возникших ранее, не называя авторов, указываются также каналы: "Шаурма Зеленского", "Шаурма", "Легитимный", "Женщина с косой" и "Измена или победа". Правда, подчеркивается, что они уже частично ушли из информационного пространства и им, в отличие от вышеупомянутых, не удалось втянуть СМИ и простых украинцев в выдуманную ими реальность и войну компроматов.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что ему удалось лично пообщаться с пранкером "Джокером" и узнать о его дальнейших планах.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!