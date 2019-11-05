Главная Новости
5 ноября • обновлено в 16:04
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленскому дается выбор: зачем Джокер бьет по “Слуге народа”

754 Читать материал на украинском

Скандалы с переписками народных депутатов от монобольшинства не утихают. Анонимный Telegram-канал “Джокер” опубликовал откровения с Богданом Яременко, Михаилом Радуцким и Николаем Тищенко.

Обсуждают они с фейковым Генпрокурором как разведение вооружений украинской армией, так и возможные доплаты в конвертах депутатам от “Слуги”. По информации OBOZREVATEL, в партии уже назрела паника, а руководство решает, как минимизировать нарастающие противоречия. Но обо всем по порядку.

Прочитав переписку, можно прийти к нескольким выводам:

  • Авторы канала не просто пранкеры, а серьезные и подготовленные люди. Ведь номер “Рябошапки” был записан у многих, поэтому это не вызвало никаких подозрений. Авторам удалось добыть старый номер генпрокурора, которым он не пользуется, или попросту поменять симки.

  • Судя по всему, беседы велись с морально “слабыми”, но влиятельными звеньями партии. Михаил Радуцкий — глава комитета по вопросам медицины, Богдан Яременко — глава комитета по иностранным делам, а Николай Тищенко — замглавы фракции. Никто из них факты переписок с фейковым Генпрокурором не отрицал.

  • Канал четко завязан на отдельные источники информации. Первыми переписки от Джокера получили “Страна” (сразу их опубликовала) и видеоблогер Анатолий Шарий (якобы нашедший флешку с записями в своем почтовом ящике).

  • Главные цели публикации переписок — информационные удары по имиджу партии, а также усиление конфликтов внутри.

Переписка Богдана Яременко с Джокером

Переписка Богдана Яременко с Джокером

Новости
"А нал – табу!" "Секс-подвиги" Яременко высмеяли в песне. Видео

Как рассказывает собеседник внутри фракции, многие из нардепов недовольны как самими фактами сливов, так и темами, которые обсуждают коллеги.

Ситуация настолько серьезная, что по информации других каналов за дело взялось СБУ. Якобы глава ведомства Иван Баканов дал задание найти владельцев канала Департаменту оперативно-технических мероприятий.

Важно отметить, пик скандалов (не только по перепискам) припал буквально на последние 2-3 недели.

Полиграф-битва нардепов Давида Арахамии и Александра Дубинского, провал законопроекта по ликвидации “схем Яценко”, переписка Вячеслава Медяника касательно прокуроров, эфир нардепа Евгения Шевченко на РосСМИ, секс-скандал Богдана Яременко, угрозы нардепу Антону Полякову.
Новости
"Это понимает даже петух!" Яременко вспыхнул угрозами из-за секс-скандала

Возможно публикация переписок “Джокера” — одна из попыток дестабилизировать ситуацию внутри партии и в целом команды Зеленского. Подорвать доверие среди нардепов, топ-сотрудников Офиса президента и попытаться расколоть политсилу. Мы уже видим как группы нардепов пытаются отколоться от большинства.

Зеленскому дается выбор: зачем Джокер бьет по “Слуге народа”

К примеру, около 30 штыков монобольшинства отказались голосовать за арест скандального Ярослава Дубневича. Все они так или иначе могут входить в группу олигарха Игоря Коломойского.

В неформальном разговоре с OBOZREVATEL отдельные члены правящей партии недовольны ситуацией, когда из-за одиозных коллег они переживают очередной партийный скандал. А все "позитивные проекты законов", которые принимаются в Раде, попросту уходят в тень.

Заметно недоверие между отдельными маленькими группами, а также слишком разные политические интересы. Ведь кто-то пришел в парламент продвигать наработанные законопроекты, а кто-то пиариться, зарабатывать, или строить карьеру в истеблишменте на скандалах.

И если на всем известном тренинге в Трускавце "слуги народа" были еще мало знакомы, то за 3 месяца многим уже стало понятно, что фракция была набрана по объявлению. Где кандидаты наук сидят рядом с людьми, которые понятия не имеют, что такое законопроект и как он работает. Где есть разные группы влияния, которые стремятся продвинуть собственные решения.

При этом на 10 ноября в партии запланирован съезд, где будут как кадровые вопросы (назначение главы, возможные исключения), так и стратегическое планирование. Перед Владимиром Зеленским и руководством "Слуги" стоит непростой выбор.

Начать рубить с плеча и выгонять из партии всех дискредитирующих нардепов, сохранив лицо и ценность мандата. Или снова пропустить очередные скандалы, попутно заложив мину замедленного действия для рейтинга “Слуги народа”.

Если будет принято неправильное решение, то уже весной 2020 года Кабинет министров уйдет в отставку, а летом Украину будут ждать перевыборы.

При таком раскладе собрать даже 150 штыков "Слуге" в парламенте будет невероятно сложно.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персоны
Михаил Радуцкий Богдан Яременко Владимир Зеленский Руслан Рябошапка Николай Тищенко
Место
Украина
Теги
скандалы Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения