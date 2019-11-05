Зеленскому дается выбор: зачем Джокер бьет по “Слуге народа”

Скандалы с переписками народных депутатов от монобольшинства не утихают. Анонимный Telegram-канал “Джокер” опубликовал откровения с Богданом Яременко, Михаилом Радуцким и Николаем Тищенко.

Обсуждают они с фейковым Генпрокурором как разведение вооружений украинской армией, так и возможные доплаты в конвертах депутатам от “Слуги”. По информации OBOZREVATEL, в партии уже назрела паника, а руководство решает, как минимизировать нарастающие противоречия. Но обо всем по порядку.

Прочитав переписку, можно прийти к нескольким выводам:

Авторы канала не просто пранкеры, а серьезные и подготовленные люди. Ведь номер “Рябошапки” был записан у многих, поэтому это не вызвало никаких подозрений. Авторам удалось добыть старый номер генпрокурора, которым он не пользуется, или попросту поменять симки.

Судя по всему, беседы велись с морально “слабыми”, но влиятельными звеньями партии. Михаил Радуцкий — глава комитета по вопросам медицины, Богдан Яременко — глава комитета по иностранным делам, а Николай Тищенко — замглавы фракции. Никто из них факты переписок с фейковым Генпрокурором не отрицал.

Канал четко завязан на отдельные источники информации. Первыми переписки от Джокера получили “Страна” (сразу их опубликовала) и видеоблогер Анатолий Шарий (якобы нашедший флешку с записями в своем почтовом ящике).

Главные цели публикации переписок — информационные удары по имиджу партии, а также усиление конфликтов внутри.

Переписка Богдана Яременко с Джокером

Как рассказывает собеседник внутри фракции, многие из нардепов недовольны как самими фактами сливов, так и темами, которые обсуждают коллеги.

Ситуация настолько серьезная, что по информации других каналов за дело взялось СБУ. Якобы глава ведомства Иван Баканов дал задание найти владельцев канала Департаменту оперативно-технических мероприятий.

Важно отметить, пик скандалов (не только по перепискам) припал буквально на последние 2-3 недели.

Полиграф-битва нардепов Давида Арахамии и Александра Дубинского, провал законопроекта по ликвидации “схем Яценко”, переписка Вячеслава Медяника касательно прокуроров, эфир нардепа Евгения Шевченко на РосСМИ, секс-скандал Богдана Яременко, угрозы нардепу Антону Полякову.

Возможно публикация переписок “Джокера” — одна из попыток дестабилизировать ситуацию внутри партии и в целом команды Зеленского. Подорвать доверие среди нардепов, топ-сотрудников Офиса президента и попытаться расколоть политсилу. Мы уже видим как группы нардепов пытаются отколоться от большинства.

К примеру, около 30 штыков монобольшинства отказались голосовать за арест скандального Ярослава Дубневича. Все они так или иначе могут входить в группу олигарха Игоря Коломойского.

В неформальном разговоре с OBOZREVATEL отдельные члены правящей партии недовольны ситуацией, когда из-за одиозных коллег они переживают очередной партийный скандал. А все "позитивные проекты законов", которые принимаются в Раде, попросту уходят в тень.

Заметно недоверие между отдельными маленькими группами, а также слишком разные политические интересы. Ведь кто-то пришел в парламент продвигать наработанные законопроекты, а кто-то пиариться, зарабатывать, или строить карьеру в истеблишменте на скандалах.

И если на всем известном тренинге в Трускавце "слуги народа" были еще мало знакомы, то за 3 месяца многим уже стало понятно, что фракция была набрана по объявлению. Где кандидаты наук сидят рядом с людьми, которые понятия не имеют, что такое законопроект и как он работает. Где есть разные группы влияния, которые стремятся продвинуть собственные решения.

При этом на 10 ноября в партии запланирован съезд, где будут как кадровые вопросы (назначение главы, возможные исключения), так и стратегическое планирование. Перед Владимиром Зеленским и руководством "Слуги" стоит непростой выбор.

Начать рубить с плеча и выгонять из партии всех дискредитирующих нардепов, сохранив лицо и ценность мандата. Или снова пропустить очередные скандалы, попутно заложив мину замедленного действия для рейтинга “Слуги народа”.

Если будет принято неправильное решение, то уже весной 2020 года Кабинет министров уйдет в отставку, а летом Украину будут ждать перевыборы.

При таком раскладе собрать даже 150 штыков "Слуге" в парламенте будет невероятно сложно.

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