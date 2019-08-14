Байден пообещал сделать Украину приоритетом внешней политики США

Кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден обещает сделать Украину приоритетом внешней политики Америки.

Ответы кандидатов по вопросам международных отношений от Демократической партии США опубликованы на сайте Совета по международным отношениям.

"Во-первых, я бы сделал Украину приоритетом внешней политики США. С военной точки зрения я бы предоставил больше помощи США в сфере безопасности, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также хотел бы расширить успешную учебную миссию для Вооруженных сил Украины, которая была инициирована администрацией Обамы-Байдена", - заявил кандидат.

Байден и Трамп

В экономическом плане Байден планирует работать над увеличением прямых западных инвестиций и поддержкой энергетической независимости Украины от России, особенно если в следующем году будет построен трубопровод "Северный поток -2".

Кроме того, Байден собирается обеспечить предоставление помощи США Украине в зависимости от проведения антикоррупционных реформ, в том числе назначения действительно независимых прокуроров и судов по борьбе с коррупцией.

Также Байден намерен поддержать более сильную дипломатическую роль США, наряду с Францией и Германией, в переговорах с Россией.

"Однако для того, чтобы дипломатия работала, нам необходимо более сильное влияние на Москву, а это означает, что мы должны более тесно сотрудничать с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы гарантировать, что Россия заплатит более высокую цену за свою продолжающуюся войну в Украине. Наша стратегическая цель будет заключаться в том, чтобы поддержать развитие демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль расплачиваться за свои непрекращающиеся атаки на международный порядок", - заявил Байден.

Джо Байден — 76-летний американский политик, трижды в своей карьере участвовал или заявлял о желании принять участие в президентских выборах (в 1988-м, 2004-м и 2008 годах). В 1973 году стал сенатором от штата Делавэр в возрасте 30 лет — минимально возможном для избрания на этот пост. Годом позже редакция журнала Time включила его в число "200 лиц будущего, которые будут делать историю". В 2016-м году он заявил о готовности баллотировать на пост президента по окончании полномочий Трампа.

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