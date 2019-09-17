Оккупанты предложили переименовать Крым в "Республику Крым – Тавриду".

Они, конечно, могут делать в оккупации что угодно – мы никак не сможем на это повлиять. Но это грубое нарушение международного права.

В соответствии с Женевской конвенцией 1949 года, они не вправе что-то менять. На время оккупации они должны придерживаться украинского законодательства.

Почему Таврида? Сразу после завоевания Крыма Екатерина II, чтобы задушить крымских татар, придумала греческие наименования для Севастополя, Симферополя (ранее эти города назывались Акъяр и Акъмесджит, - Ред.). Название "Таврия" было использовано исходя из того, что на территории Крыма жили какие-то племена тавров.

Крымский пейзаж, иллюстрация Факти

Конечно, никакого основания для этого не было. Это входило в планы так называемой детатаризации Крыма. О том, что когда-то на полуострове было крымскотатарское государство, что когда-то было независимое Крымское ханство, забыли.

Затем началось заселение Крыма греками, армянами, болгарами, то есть теми национальностями, которые имели проблемы с тюркским миром. Это было сделано в расчете на то, что в случае если крымские татары в оккупации будут что-то предпринимать, эти народы как союзники России будут на ее стороне.

А в 1944 году, когда крымских татар депортировали, надобность в греках, армянах и болгарах отпала, и их тоже депортировали. В этом состоит имперская политика России – циничная и наглая.

Поэтому никаких исторических оснований переименовывать Крым на Тавриду, конечно, нет.

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