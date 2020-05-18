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18 мая • обновлено в 12:55
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Джемилев озвучил сценарий возвращения Крыма: говорит, не при Путине

2.4т
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Возвращение оккупированного Россией Крыма при президентстве Владимира Путина маловероятно, поэтому нужно усиливать санкции против РФ.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат партии "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев.

"Ясно, что при режиме Путина полуостров вряд ли возвратится, хотя экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер недавно сказал, что ни один президент РФ после Путина не будет возвращать Крым. Но я думаю, что следующий президент России будет намного умнее Путина и поймет, что в интересах его страны быть цивилизованным государством и соблюдать международное право. А это значит освобождение всех занятых оккупантами территорий – Крыма и Донбасса", – сказал политик.

Оккупация Россией Крыма

Оккупация Россией Крыма

Джемилев подчеркнул, что для возвращения Крыма необходимо активное участие международного сообщества.

"В первую очередь – усиление санкций. Вопрос решится только тогда, когда Россия поймет, что это просто катастрофа для них и что нужно вести себя прилично", – отметил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мустафа Джемилев заявил, что вопрос возвращение оккупированного Россией Крыма у команды президента Украины Владимира Зеленского уже не стоит на первом месте.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Путин Мустафа Джемилев
Место
Украина
Тег
Крым
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