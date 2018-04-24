Холодный душ: как Россию оставили за бортом, а к Украине пришли "хорошие карты"

Неубедительные призывы европейских ультраправых и ультралевых отложить топор войны и вернуть Россию в "Большую семерку" ожидаемо не нашли отклика у сильных мира сего. На встрече G7 не только решили сохранить жесткий курс по отношению к Москве, но и допустили расширение санкций из-за ситуации на Донбассе.

Так уж вышло, что это не только и не столько заслуга украинской дипломатии, сколько удачные карты на руках. Отравление шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и чудовищные военные преступления союзника Кремля Башара Асада в Сирии сыграли с Россией злую шутку. Как сообщили нам источники в Администрации президента Украины, в Европейском Союзе даже рассматривается вариант продления санкций против РФ на год вместо полгода. Подробнее – в материале "Обозревателя".

"Привет" России

Впервые пригласив Украину на встречу глав МИД G7, Запад передал "привет" России. Совместное заявление по итогам переговоров и вовсе стало для Москвы холодным душем. Представители ведущих стран припомнили отравление Скрипаля, допустили расширение санкций из-за Донбасса и исключили возвращение РФ в "клуб". В условиях, когда агрессия в Украине – уже давно не главная головная боль Запада, это маленькая, но все же победа.

Twitter Павла Климкина

Впрочем, это была только репетиция. Через несколько недель, 8-9 июня, Канада примет саммит глав государств G7. И хотя некоторые, не самые влиятельные, западные политики призывают пригласить туда и Россию, это из разряда "очевидное-невероятное". Москву не позовут, но, как и в предыдущие годы, она будет топ-темой – в контексте Украины, Сирии, Скрипаля и кибератак.

А вот у Киева более предметные планы на летний саммит. В частности, как сообщили источники в АП, в Канаде может состояться встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа – пока все в процессе согласования.

В первую очередь Украине хотелось бы перевести разговор о согласовании миротворческой миссии на Донбассе в более предметное русло и в очередной раз призвать к усилению давления на Москву. Саммит для этого – идеальная площадка. В целом на революционные договоренности рассчитывать не стоит, но Киев может подготовить почву для дальнейшего прогресса.

Звезды сошлись

По итогу последних месяцев можно сделать однозначный вывод – Россия упорно движется путем международной изоляции. Нет, пока Запад не готов и, вероятно, никогда не будет готов поставить крест на попытках диалога с Москвой – пусть и заведомо безрезультатных. Уж слишком большая страна, уж слишком взрывоопасная. С ядерным оружием, нефтью, газом и непредсказуемым руководством. Игнорировать это Штаты и Европа не вправе. Как и свои экономические интересы – и с этим уже придется смириться Украине.

Новости США прямо обвинили Кремль в отравлении Скрипаля

Но четыре года болезненных уроков позволили Западу осознать, что "глубокая обеспокоенность" и пряник без кнута не работают – мир вошел в эпоху долгосрочного давления на Москву. Поэтому санкции будут сохранены и, вероятно, со временем усилены. Не стоит тешить себя надеждами на отключение России от SWIFT и введение нефтяного эмбарго, но точечные болезненные удары еще впереди.

Покушение на экс-шпиона, как нам сообщили в АП, подтолкнуло ЕС и к более предметному обсуждению продления санкций против РФ на год. Идея в целом не нова, но раньше она не сыскала широкой поддержки. Теперь – кто знает.

Сергей Скрипаль с дочерью

"Эту идею определенное время озвучивали на различных общественных площадках. Некоторые страны-члены берут это на вооружение и предлагают такой вариант продолжения санкций. Будет дискуссия в рамках ЕС", – заявила в беседе с "Обозревателем" вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В этом смысле для Украины звезды сошлись. Запад может быть недоволен сделанными или несделанными шагами официального Киева, но продолжит оказывать поддержку в плане противодействия Москве. В этом контексте стоит рассматривать и решение ПАСЕ о признании отдельных районов Донецкой и Луганской областей оккупированными РФ.

"Для России сегодня является удивительным то единство, которое Украина смогла выстроить в поддержку санкций среди стран западного мира. Три-четыре года назад, когда санкции только вводились, никто не мог предположить, что они продержатся так долго. И кстати, в том числе из-за поведения России. Не стоит преуменьшать то, чего нам удалось достичь", – сказала "Обозревателю" Климпуш-Цинцадзе.

Внешнеполитические ошибки России открывают перед Украиной окно возможностей. Удастся ли хорошо сыграть картами, которые сами идут в руки, – уже другой вопрос.