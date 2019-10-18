"Попал в собственную ловушку": Зеленского предупредили о "дьяволе в деталях"

Стремясь к миру любой ценой, президент Украины Владимир Зеленский поддался давлению Германии и Франции и поддержал интуитивный отказ от капитуляции, выражающийся в очень оживленной дискуссии вокруг "формулы Штайнмайера".

Но это время оказалось неудачным, и украинский лидер просто попал в собственную ловушку. Такое мнение выразил корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Киеве Стефан Сиохан.

По его словам, Париж и Берлин чуть ли не с ангельским терпением делают ставку на мнимую добрую волю Кремля, который западные жители считают готовым завершить единственную войну, что в настоящее время ведется в Европе. Тем временем Зеленский, который сделал возвращение мира в своей стране краеугольным камнем своего мандата, из-за своего прагматизма поддается упорному навязыванию воли с французской и немецкой сторон.

Оценив ситуацию в Украине, состоявшиеся выборы и исследования общественного мнения, журналист пришел к выводу, что украинское общество выражает сильное стремление к миру и "свежему" началу. Но совсем не любой ценой, как это начал декларировать Зеленский.

Владимир Зеленский Коллаж

"Многие отвергают такой выход из конфликта, что будет похож на военное, политическое и моральное поражение или, какую бы то ни было, победу России. В последние недели появилось движение под названием "Нет капитуляции!", которое затрагивает все общество — от либеральной интеллигенции до националистов", — отмечает Сиохан.

Он считает, что украинский президент, поддавшись давлению западных партнеров, поддержал интуитивный отказ от капитуляции и фактически утвердил "формулу Штайнмайера" 1 октября. Но время для этого выбрал неподходящее: украинцы узнали обо всем... через российские СМИ, которые показали свое удовлетворение сделкой.

Все это еще больше усилило напряженность и породило подозрения граждан, что президент не защищает из интересы.

"25% избирателей, которые не голосовали за Зеленского, рвут и мечут: президент готов провести выборы, в то время как Донецк и Луганск все еще находятся под контролем пророссийских наемников и непосредственно РФ. Дьявол кроется в деталях: каковы же тогда условия местных выборов, как и кто будет обеспечивать безопасность?" — охарактеризовала изданию мысли граждан Украины исследователь из института Chatham House Орыся Луцевич.

Со своей стороны журналист Le Temps подчеркивает, что в конце концов украинцы растерялись: некоторые поддерживают "формулу", другие абсолютно против, но, главное, большинство уже ничего в ней не понимают. При этом и Зеленский, и его Офис перед такими воплями негодования просто дают задний ход.

"Тем временем украинские политологи продолжают утверждать об опасности "совместного давления России и Запада на Зеленского, который многое вложил в свою риторику мира". И принятие им "формулы Штайнмайера" стало залогом его первой встречи с Владимиром Путиным во время саммита, который, по словам франко-германского министерского источника, все же может состояться в Париже предположительно 11 ноября", — подытоживает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве в понедельник, 14 октября, прошли масштабные акции протеста "Нет капитуляции!", в ходе которых украинцы "накрыли" Майдан дымом, а также передали "привет" агрессору — главе РФ Владимиру Путину. Тысячи граждан вышли с флагами Украины против сдачи интересов государства на Донбассе.

Об акциях протеста в Киеве было известно заранее, в связи с чем президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом не нарушать рамки закона и не создавать контент для пропагандистов Кремля.

При этом глава Украины в понедельник решил отправиться на Донбасс, где также обратился к украинцам и защитникам государства, побывав на передовой.

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