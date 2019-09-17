Двух бывших нардепов тайно отпустили на поруки

Бывших нардепов от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, которых ранее объявили в розыск, отпустили на поруки.

Об этом сообщает ТСН. Такое решение принял Октябрьский суд Днепра, хотя прокуратура просила взять их под арест.

Судебное заседание внезапно прошло вечером 16 сентября, информацию о дате и времени суда скрывали от СМИ.

Александр Вилкул и Дмитрий Колесников

Новости Вилкулу вручили подозрение в злоупотреблении властью

Как писал OBOZREVATEL, в Украине двух бывших народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова объявили в розыск.

Вилкулу выдвинули обвинения в том, что будучи главой Днепропетровской ОГА, в течение 2011-2012 годов, он издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса сельскохозяйственного назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.

Колесникову инкриминировали то, что находясь на должности председателя Агентства госимущества Украины, он, злоупотребляя служебным положением, совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости.

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