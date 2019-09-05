"Двойной выигрыш Путина": Зеленского предупредили о последствиях освобождения фигуранта дела MH17

Посол Украины в Европейской Союзе Константин Елисеев предупредил о тревожных последствиях освобождения из-под стражи фигуранта дела о катастрофе рейса MH17, террориста "ДНР" Владимира Цемаха.

Своим мнением поделился он в четверг, 5 сентября, в Twitter.

"Освобождение Цемаха – жесткое условие Путина (для освобождения пленных), я не могу поступить иначе" – это очень слабый и опасный аргумент. Я его уже слышал. В Вильнюсе. От Януковича, когда он рассказывал лидерам ЕС, почему не сможет подписать ассоциацию. И это была не просто ошибка", – отметил дипломат.

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По мнению Елисеева, сценарий становится все более опасным.

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Константин Елисеев высказался об освобождении Цемаха liga.net

"Звільнення Цемаха - жорстка умова Путіна (для звільнення полонених), я не можу зробити інакше" - це дуже слабкий і небезпечний аргумент. Я вже чув його. У Вільнюсі. Від Януковича, коли він розповідав лідерам ЄС, чому не зможе підписати асоціацію. І це була не просто помилка. — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) September 5, 2019

Небезпечний розвиток після Цемаха. Подвійний виграш Путіна: усунення ключового свідка по МН17 і знищення довіри до України. Очікувано матимемо проблеми з Нідерландами та ЄП. Попереду демарші та потужний удар по міжн довірі. І козир тим, хто виступає за скасування санкцій проти РФ — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) September 5, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве прошли пикеты по апелляционным судом и на Майдане Независимости против освобождения Цемаха.

Скандальное решение шокировало украинцев. Пользователи взорвались волной критики в сети.

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