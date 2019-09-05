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5 сентября • обновлено в 21:15
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"Двойной выигрыш Путина": Зеленского предупредили о последствиях освобождения фигуранта дела MH17

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Посол Украины в Европейской Союзе Константин Елисеев предупредил о тревожных последствиях освобождения из-под стражи фигуранта дела о катастрофе рейса MH17, террориста "ДНР" Владимира Цемаха.

Своим мнением поделился он в четверг, 5 сентября, в Twitter.

"Освобождение Цемаха – жесткое условие Путина (для освобождения пленных), я не могу поступить иначе" – это очень слабый и опасный аргумент. Я его уже слышал. В Вильнюсе. От Януковича, когда он рассказывал лидерам ЕС, почему не сможет подписать ассоциацию. И это была не просто ошибка", – отметил дипломат.

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Освобождение Цемаха: Зеленского предупредили о последствиях

Освобождение Цемаха: Зеленского предупредили о последствиях

По мнению Елисеева, сценарий становится все более опасным.

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Константин Елисеев высказался об освобождении Цемаха

Константин Елисеев высказался об освобождении Цемаха

liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве прошли пикеты по апелляционным судом и на Майдане Независимости против освобождения Цемаха.

Скандальное решение шокировало украинцев. Пользователи взорвались волной критики в сети.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персоны
Константин Елисеев Владимир Зеленский Владимир Цемах
Место
Украина
Тег
Боинг МН17
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