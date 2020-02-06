Двойное гражданство в Украине: Томенко объяснил, что задумал Зеленский

Законопроект о двойном гражданстве в Украине, который внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский, написан в интересах иностранных топ-менеджеров и земельных аферистов.

Об этом в эфире ObozTV рассказал украинский общественный и политический деятель Николай Томенко. По его словам, статья 4 Конституции прямо указывает, что в Украине может быть единственное гражданство.

"Закон, который внес президент Зеленский, называется про фактически упрощение процедуры получения гражданства. Но это введение процедуры множественного или двойного гражданства", – заявил он.

Томенко считает одной из главных задач законопроекта имплементацию иностранцев в систему украинской власти: "Мы видим, что словенец, который работал в холдинге Пинчука, будет теперь железными дорогами заниматься".

Политик отметил, что документ не обязует иностранцев отказываться от старого гражданства при получении украинского паспорта.

"В законе написано, что вы не должны давать обязательств про выход из гражданства, а должны написать декларацию – условно говоря, "я собираюсь выйти из гражданства". Чтобы стать гражданином – присяга, где написано, что я готов выполнять вашу Конституцию, законы и вступить в правовые отношения с вашим государством", – рассказал он.

По словам Томенко, получатели гражданства могут не знать украинской Конституции и государственного языка.

"Для примера я скажу, что Эстония, Латвия, Чехия, Польша проводят собеседование. Это элементарные вещи – вы должны знать, какой флаг у Украины, какой гимн, если хотите гражданином быть. Выходит, что тут эти люди могут вообще ничего не знать и стать министрами. Если президент примет решение, что вы вызываете государственный интерес и вы важный человек, вам могут за три дня дать паспорт гражданина. Вы не выйдете из прошлого гражданства, вполне очевидно. Поработаете и, как классик говорил, "нацарювали і втекли", – подчеркнул политик.

По его мнению, "будут привлекать людей с финансами, людей со связями, людей, которые будут занимать должности, но не простых людей".

Также Томенко отметил, что нормой о двойном гражданстве могут воспользоваться иностранцы, желающие обойти ограничения на покупку украинской земли: "Вы представляете, например, турецкий бизнес хотел бы землю купить. Но вы же не гражданин Украины, у нас народ неправильно воспримет. Вот и есть механизм получить указом президента гражданство и минимум 10 тыс. гектаров купить".

"Я считаю, что это неконституционный закон. Второе – это закон для вип-заробитчан и земельных аферистов. Я категорический противник этого закона, потому что он разрушает систему целостности Украины", – добавил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президентский законопроект о гражданстве №2590 подан на рассмотрение в Верховную Раду. Планируется, что норма Конституции о "едином гражданстве" сохранится. Однако для получения украинского паспорта не будут требовать выхода из иного гражданства.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское общество готово к легализации двойного гражданства.

Также Киев рассматривает возможность расширить действие статуса "заграничный украинец" вместо выдачи украинского гражданства как второго для этнических украинцев, которые проживают в других странах.

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