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31 октября • обновлено в 13:51
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"Двери открыты!" Генсек НАТО сделал мощное заявление об Украине в Раде

2.1т Читать материал на украинском

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину к внедрению Закона о нацбезопасности и реформированию СБУ.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной раде, передает "Европейская правда". Он отметил, что у новоизбранного парламента есть историческая возможность изменить Украину к лучшему.

"Все вы сделали мощный рывок вперед. Я ожидаю внедрения Закона о нацбезопасности, который был принят в прошлом году, с парламентским контролем над ведомствами безопасности и обороны, а также реформирования СБУ", - отметил Столтенберг.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

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Он подчеркнул, что советники НАТО помогут Украине работать над внедрением евроатлантических принципов, чтобы усилить верховенство права, обеспечить права меньшинств, реализовать борьбу с коррупцией и достичь открытости и прозрачности всех спектров жизни государства.

"Двери НАТО остаются открытыми. Дорога к членству в НАТО нелегка. Для тех, кто хочет этого, необходимы преданность и значительные реформы", - подчеркнул генсек.

Отметим, что председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины". В НАТО заявили, что изучат проект на предмет соответствия лучшим практикам Альянса.

Как писал OBOZREVATEL, коллегия Службы безопасности Украины на заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке представила концепт новой редакции закона об СБУ.

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Йенс Столтенберг
Теги
НАТО Верховная Рада Украины Служба безопасности Украины
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Мир Миру
Мир Миру
Збережемо Україну разом.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Надеюсь, про права меньшинств все услышали? Венгрия-то не отступится. Придётся менять закон о языке и образовании. Про "мощный рывок вперёд" к почётному званию самой бедной страны Европы простим ему, хе-хе
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Приезд Североатлантического совета НАТО в Киев - важное проявление солидарности с Украиной, - заявил Яценюк. Чудеса! Мумия ожила!
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